Tek tıkla yapılıyor: Ücretsiz olunca masrafı kazancı geçti!

Pandemi dönemi ile beraber internetten alışverişe olan ilgi de arttı. Mağaza gezmek yerine internetten sipariş ile ihtiyaçlar giderilse de iade süreci dünya genelinde dev bir maliyet oluşturuyor.

İade edilen her ürün sadece ekonomi kayba değil aynı zamanda enerji ve çevre için de zarar oluşturuyor. Tarım yazarı Mine Ataman, iade süreçlerinin israfa nasıl dönüştüğünü anlattı.

Ataman, Haber7’ye yaptığı açıklamada, 700 milyar dolarlık bir iade ekonomisinin oluştuğunu söyledi. Ataman, bu pazarın 3 yıl sonra 954 milyar dolara ulaşabileceğini kaydetti ve, “Ancak bu büyüme ekonomik kazançtan çok, israf ve çevresel maliyet anlamına geliyor” sözlerini kullandı.



SADECE YÜZDE 20’Sİ KUSURLU

İadelerin sadece yüzde 20’sinin gerçekten kusurlu olduğunu belirten Ataman, ücretsiz iade seçeneğinin kargo şirketlerini büyüttüğü gibi karbon emisyonun da arttığını söyledi.

Mağazaya göre internet alışverişinde iadenin daha fazla olduğunun altını çizen Ataman, ABD’de her gün yaklaşık 1 milyon iade paketi gönderildiğini belirten Ataman, bu durumun kargo ve depolama süreçlerinde büyük bir baskı oluşturduğunu kaydetti.



GELİRİN ÜZERİNDE İADE MASRAFI VAR

İade maliyetlerinin gelir artışının üzerinde olduğunu kaydeden Ataman, 2022’den itibaren perakendecilerin yüzde 31’i iade süreçlerinde ücret almaya başladığını hatırlattı.

Türkiye’de değişim politikasının daha fazla kullanıldığını söyleyen Ataman, dünyada ise kargo ücretinin alıcıya yükleyerek bu alışkanlığı yavaş yavaş azaltmaya çalıştığını belirtti.



AMBALAJ ATIĞI BÜYÜK SORUN

Son olarak ambalaj atığında da internet alışverişinin ciddi sorun oluşturduğunu kaydeden Ataman, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“İnternetten yapılan alışverişler, mağazaya göre yüzde 480 daha fazla ambalaj atığı oluşturuyor. Kullanılan ambalajların yüzde 91’i geri dönüştürülemiyor. Neredeyse her bir paket için bir ağaç yok oluyor”