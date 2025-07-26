'Teklif geri çekildi' iddiası sonrası kamu işçisinden hamle! 600 bin çalışanı ilgilendiriyor: 1 Ağustos'ta grev var

Kamu işçisinin zam pazarlığında uzlaşma sağlanamadı. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında hükümet 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24 ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranı teklif edilmişti. Ancak kulislerde bu rakamların verilmeyeceği konuşulmaya başlandı.

BAŞKAN AĞAR NE DEMİŞTİ?

Konu ile ilgili TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, şu sözleri kullanmıştı:



"Geçen hafta Bakandan aldığımız teklifi kamuoyuna açıkladık, üyelerimize bildirdik. Hükümetin teklifi geri çektiğine yönelik bize gelen resmi bir bilgi yok. Devletin bakanına güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Devlet sözünden vazgeçer mi, geçmemeli. Verilen sözün peşindeyiz. Şu anda gelen bir şey yok. 50 gün süresi var. Son güne gelindiğinde işverene bildireceğiz. Biz geri adım atmayız. Canımız sıkkın, uzun zamandır toplu sözleşme yapıyorum. Bu kadar belirsizlik olur mu? Pazartesi günü Başkanlar Kurulu toplanacak. Kararımızı vereceğiz"

FİİLİ GREV 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Karayolları, Devlet Su İşleri ve enerji işletmelerinde 28-29 Temmuz tarihlerinde grev ilanı yapılacak. Fiili ilk grev ise yasal takvim gereği 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde başlayacak.

Türkiye Maden-İş Sendikası'na üye bin 511 işçi, 1 Ağustos'tan itibaren greve çıkarak iş bırakacak.



Eskişehir Kırka, Kütahya Emet ve Balıkesir Bigadiç işletmelerinde yıllık bir milyar 380 milyon euro değerinde üretim yapılıyor.

Tamamen ihracata yönelik üretim yapılan bu işletmelerde stoklu çalışma yapılmadığı, grev nedeniyle tedarikçi firmaların taleplerinin karşılanmasında zorluk yaşanacağı belirtiliyor.