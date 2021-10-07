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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na nasıl başvuru yapılır? 188 ürün ve 54 yenilikçi yatırıma para yağacak!

07.10.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklama ile 188 ürün ve 54 yenilikçi yatırıma destek yağacak. Bu destekten yararlanmak için ise bazı şartlar bulunuyor. İşte Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na başvuru için şartlar…

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na nasıl başvuru yapılır? 188 ürün ve 54 yenilikçi yatırıma para yağacak!

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçtan hareketle geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, program kapsamında “Dijital Dönüşüm” çağrısında bulundu. Bu çağrı ile çıkarılan 188 ürüne ve 54 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırıma destek yağacak.

HANGİ ALANLAR DESTEKLENECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayimizin Milli Teknoloji Hamlesi dijital dönüşümle devam ediyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 'Dijital Dönüşüm' Çağrımız açıldı." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda desteklenecek alanlar ise ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, nükleer teknolojiler, mikroelektronik teknolojiler altında gruplandıran pek çok alana destek verilecek. Bunların yanında yapay zekadan, büyük veriye; derin öğrenmeden, görüntü işleme ya kadar birçok alan desteklenecek.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI’NA SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Destekten yararlanmak için son başvuru tarihini de açıklayan Varank, konuya ilişkin detaylara yönelik internet adresini de paylaştı. Destekten yararlanmak isteyenler 3 Kasım 2021’e kadar başvuruda bulunmalı. Detaylara ulaşılabilecek internet adresi ise hamle.gov.tr/Home/CagriPlani

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Dijital dönüşüm çağrı listesinde 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji bulunuyor. Yenilikçi teknoloji alanları, "ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, mikro elektronik teknolojileri, nükleer teknolojiler ile diğer elektronik ve yazılım teknolojileri" olarak belirlendi. Başvurular çevrim içi alınacak. Çağrıya göre, başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan program portalı uygulaması üzerinden çevrim içi alınacak. Sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek. Çağrıya, yalnızca duyuru ekinde yer alan Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi'nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleriyle başvurulabilecek.

YATIRIM PROJELERİ 10 MİLYON AZ OLAMAZ

Başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü 10 milyon liradan az olamayacak. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için ise 3 milyon lira olarak uygulanacak. Çağrıda, ön başvuru bitiş tarihi 3 Kasım 2021, ön değerlendirme bitiş tarihi 13 Kasım 2021, kesin başvuru bitiş tarihi 3 Aralık 2021 ve bağımsız değerlendirme raporunun yüklenmesi için son tarih 7 Ocak 2022 olarak belirlendi.

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Mustafa Varank
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