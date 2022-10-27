Telefon turizmine fren: 1 Kasım'da kurallar değişiyor, son 4 gün kaldı

En ucuz cep telefonunu almak için yurt dışına gidenleri üzecek bir haber geldi. 1 Kasım'dan sonra kurallar değişiyor. Yürürlüğe girecek yeni telefon düzenlemesiyle yurt dışına giden yolcular 3 yıl içinde sadece 1 adet telefon getirebilecek. İşte yeni düzenlemenin tüm detayları...

3 YIL İÇERİSİNDE SADECE 1 TELEFON GETİRİLEBİLECEK

1 Kasım'‫dan itibaren devreye girecek yeni uygulama ile birlikte yurt dışına giden bir yolcu 3 yıl içerisinde yalnız bir tane cep telefonu getirebilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT

Kişi cihazı getirdikten sonra e-Devlet üzerinden kayıt yaptırıyor. Sadece kendi kimlik numarası ve pasaportu üzerinden kullanabiliyor. Bir başkası kesinlikle kullanamıyor.

HAVAALANINDA MUHAFAZA EDİLECEK

Eğer 3 yıl içerisinde birden fazla telefon Türkiye'ye getirmişse havaalanında, gümrük ambarında o telefon muhafaza altına alınıyor.

3 AY İÇİNDE TEKRAR YURT DIŞINA ÇIKARSA...

Telefon sahibi 3 ay içerisinde tekrar yurt dışına çıktığında telefonunu o makbuzla birlikte yurt dışına geri götürebilecek.

"BTK İLE PROTOKOL YAPILDI"

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından üç yılda bir cep telefonu getirme hakkı bulunduğunu belirterek, 1 Kasım'dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzaladıklarını bildirdi.





