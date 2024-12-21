Telefon veya araba almak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...Taksitlendirmede yeni düzenleme: 48 aya kadar bölebilirsiniz

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu karar ile beraber taşıt ve cep telefonu taksitlendirilmesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.

Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit sürelerinin belirlenmesine karar verildi. Bu karar göre 2 milyon liranın üzerinde araçlar için taksit yapılmazken; 400 bin lira ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksitlendirme yapılacak.

Yeni karara göre, taşıt kredisi taksitlendirmesi şu şekilde olacak:

