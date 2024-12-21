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Telefon veya araba almak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...Taksitlendirmede yeni düzenleme: 48 aya kadar bölebilirsiniz

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.12.2024 08:32
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Cep telefonu ve taşıt satışlarının taksit sürelerinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, taşıt satışlarında fatura değerine göre taksitlendirme yapılırken; cep telefonu satışlarında ise telefonun durumuna göre taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.

Telefon veya araba almak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...Taksitlendirmede yeni düzenleme: 48 aya kadar bölebilirsiniz

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu karar ile beraber taşıt ve cep telefonu taksitlendirilmesinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin TL’nin üzerinde olan cihazlarda taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı.

Taşıt satışlarında ise fatura değerine göre taksit sürelerinin belirlenmesine karar verildi. Bu karar göre 2 milyon liranın üzerinde araçlar için taksit yapılmazken; 400 bin lira ve altındaki araçlar için en fazla 48 ay taksitlendirme yapılacak.

Yeni karara göre, taşıt kredisi taksitlendirmesi şu şekilde olacak:

  • 400 bin TL ve altındaki araçlar: En fazla 48 ay.
  • 400 bin TL - 800 bin TL arasındaki araçlar: En fazla 36 ay.
  • 800 bin TL - 1,2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 24 ay.
  • 1,2 milyon TL - 2 milyon TL arasındaki araçlar: En fazla 12 ay.
  • 2 milyon TL’nin üzerindeki araçlar: Taksitlendirme yapılmayacak

taksit taksit

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Ticaret Bakanlığı taşıt kredisi cep telefonu
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