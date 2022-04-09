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Telli duvaklı gelin olanlara emeklilik yolu! 25 yıl evli kalsanız ve hiç çalışmadım deseniz bile...

09.04.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl milyonlarca kişi prim ve gün sayısını tamamladıktan sonra emekli oluyor. Çalışmayan kişiler için ise dışarıdan prim ödeyerek emekli olma imkanı bulunuyor. TBMM'ye sunulan yasa tasarısı kapsamında, çalışmayan ev hanımlarına emeklilik yolu açılıyor. 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olan ev hanımları emekli olabilir. Gözler tasarının durumuna çevrilmiş durumda!

Telli duvaklı gelin olanlara emeklilik yolu! 25 yıl evli kalsanız ve hiç çalışmadım deseniz bile...

Telli duvaklı gelin olanlara emeklilik yolu! 25 yıl evli kalan ev hanımlarının emeklilik için sunulan yasa tasarısının akıbeti merak ediliyor. İlgili yasa tasarısı Meclis'ten geçerse, yaş ve sigortalılık şartlarını karşılayan kadınlar emekli olma şansı yakalayabilecek. Başvuruda bulunacak kişiler hiç çalışmamış olsa bile bu fırsattan faydalanabilecek.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK YOLU AÇILABİLİR

Prim ve gün sayısını tamamlayan herkes emeklilik hakkı kazanabilirken, hiç çalışmayan ev hanımlarına da emeklilik ihtimali doğdu.

Yasa tasarısındaki teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik için şans verilecek.

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Sigortası 2008 yılından sonra başlayan kadınların emekli olabilmesi için 7.200 gün prim günü ve 20 yılı tamamlaması gerekiyor. Ancak, çalışma hayatına katılamayan ve emekli olacak kadar evli kalan kadınların faydalanması için bir tasarı sunuldu.

06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler.

Tasarı kapsamında, ev kadınları hiç çalışmamış olsa bile emekli olabilecek. Borçlanma yöntemiyle olacak emeklilik, kadınların doğum borçlanmasını da içeriyor. SGK'ya düzenli olarak borçların ödenmesiyle emeklilik aktif olacak ve ev hanımları da maaş almaya başlayacak.

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ÖNGÖRÜLEN ŞARTLAR NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile herhangi bir bağının bulunmaması

Belirli bir süre SGK sisteminde kaydı bulunanların ise; ev hanımlarına emeklilik kapsamında başvuru yaptığı tarihte herhangi bir kaydının olmaması

1995 yılı ve öncesinden beri evli olmak (En az 25 yıl evli kalmak)

50 yaşını doldurmuş olmak (1970 yılı ve öncesinden doğmak)

18 yaşından büyük olmak

Malullük ve yaşlılık aylığı almamak

Gelir vergisine tabii olmamak (herhangi bir gelire sahip olmamak) aranılan şartlar içerisinde yer alıyor.

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YASA TASARISININ KAPSAMI NEDİR?

Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.

Teklifin ikinci maddesi ise kadınların yaşı ile alakalıdır. Buna göre; ev hanımlarının 1970 yılı ve öncesinde doğması şarttır. Kadınların bu haktan faydalanabilmesi için 50 yaşını doldurması istenir.

Emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK ile bağının olmaması şarttır. Ev hanımları sigortalı olarak SGK'ya bildirilmemiş olmalı ve herhangi bir iş yerinde çalışmamalıdır.

SGK bünyesinde herhangi bir maaş (dul ve yatim aylığı vb.) alınmaması gereklidir.


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