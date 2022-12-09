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Temel gıda ürünlerinde fiyatlar aldı başını gitti! Bulgur tam 2,5 kat arttı

09.12.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarında yaşanan artış her geçen gün artıyor. Fiyatı 4 kat artan mercimekten sonra bulgurun da fiyatı yılbaşından bu yana 2,5 kat arttı. Halkın temel gıda maddesi arasında yer alan bulgurun fiyatı marketten markete değişiyor. Bazı marketlerde 15,90 TL'den satılan bulgurun fiyatı bazı marketlerde ise 29,90 TL'yi buluyor.

Temel gıda ürünlerinde fiyatlar aldı başını gitti! Bulgur tam 2,5 kat arttı

Enflasyon başta gıda olmak üzere birçok alandaki ürünlerin fiyatlarını artırdı. Özellikle temel gıda ürünlerine gelen zamlar vatandaşın belini bükmüş durumda. Fiyatı 4 kat artan mercimekten sonra bulgurun da fiyatı yılbaşından bu yana 2,5 kat arttı.

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BULGURUN FİYATI DA KATLANDI

Bakliyat üreticilerde değil, market raflarında katlanıyor. Pirinç, kuru fasulye, kırmızı mercimek derken fiyatı katlananların arasında bulgur da eklendi. Ocak ayında 5,95 TL'ye satılan bulgur, şimdi 15,50 TL'den satılıyor. 1 yılda bulgurun fiyatı 2,5 katına çıktı.

Her geçen gün artıyor! Fiyatı 4 katına çıktı Her geçen gün artıyor! Fiyatı 4 katına çıktı

Kanal D'nin haberine göre başka bir markette başka bir marka bulgurun Ocak'taki fiyatı 17,90 iken, Kasım'da 29,90 TL'den satılıyor.

"FİYATLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR"

Tüketiciler Birliği Federasyonu Başkanı Av. Bülent Deniz, "Bakliyatın tüm ürünlerinde ciddi bir fiyat artışı oldu. Yılbaşında gıda ürünlerine bir KDV indirimi yapılmıştı, o ay biraz nefes almıştık. Bütün bakliyat ürünlerine fiyatlar aldı başını gidiyor. Bakliyat gibi halkın temel gıdası konusunda fiyat spekülasyonu yapmak doğru değil." dedi.

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bulgur

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