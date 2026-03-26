'Temkinli olunmalı' dedi! İslam Memiş'ten yatırımcılara net uyarı

Kuyumcularda kuyruklar uzadıkça uzadı, altın fiyatları oynadı. Kuyumcularda biten altını vatandaş nereden almalı? Bankadan alırsa ne olacak? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"5.000 DOLAR ÜZERİ ATAKLAR BEKLİYORUM"

Piyasalarda "manipülasyon fiyatlaması" olduğunu vurgulayan Memiş, özellikle ons altın tarafında belirli bir bant hareketine dikkat çekti. Memiş, “Ons altın 4.100-4.600 dolar aralığında oyalanır. Sonrasında 5.000 dolar üzeri ataklar bekliyorum” ifadelerini kullandı:

"Bu yılla alakalı 5.880-6.000 dolar seviyesi ile alakalı öngörümde herhangi bir revize, bir değişiklik yok. Yaşanan bu sert satışlar bir manipülasyon fiyatlamasıdır. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, enerji krizi yaşanıyor, nakit ihtiyacı doğuyor, ETF'lerde yine nakit ihtiyacı doğuyor; dolayısıyla şu anda mal satıyorlar"

ALTINDAKİ FARKIN NEDENİ NE?

Gram altın ile ons altın arasındaki ayrışmaya da değinen Memiş, bunun nedenini işçilik maliyetleri ve makas aralıklarındaki artışla açıkladı:

"Serbest piyasalara baktığımız zaman yurtiçi piyasalarda gram altın TL fiyatı Kapalıçarşı'da fiziki altın tarafında 6.902 lira seviyesinde. Malum pazartesi günü 6.300 lira seviyesine kadar gerilemişti ama gün içinde 400 lira, 500 lira, 600 lira dalgalanmalar da görmüştük. Şu anda ons altın yüzde 2 yükselişte ama gram altın TL fiyatı 0.23 puan düşüşte. Yani ters bir olay var bugün piyasalarda.

"ALTIN YÜKSELDİ, GRAM ALTIN YÜKSELMEDİ"

Altın yükseldi, gram altın yükselmedi. Nedenini şöyle izah edeyim: Pazartesi günü piyasalarda işçilikler vardı. Bu işçilikler 9.200 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bu işçilik farkından dolayı da hem makas aralığı açılmıştı hem de işçilik farkları bayağı ciddi dikkat çekici boyuttaydı.

Bugüne baktığımız zaman yine 9.000 dolar seviyesindeki bu işçilikler 6.100 dolar seviyesine kadar geriledi. 9.100 dolar, 9.200 dolar işçilikler vardı; 6.100-6.150 dolara kadar bu işçilikler geriledi. O yüzden gram altın ons altına kıyasla daha düşük kaldı. Bu da tabii ki ne yapıyor? Fırsat veriyor"

Fiziki altın alımına karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, yatırımcılara net bir tercih sundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kime fırsat veriyor? İşte burası çok önemli. Bir; bankalardan altın alacaklara. İki; Darphane sertifikası S1 altın alacaklara fırsat veriyor. Normal fiziki altın kuyumculardan alanlara fırsat vermiyor.

Çünkü fiziki altın tarafında ciddi işçilikler var, makas aralıkları yüksek. Yani şu anda fiziki altın Kapalıçarşı piyasasında normalde 20 lira 25 liraydı makas aralığı, şu anda 100 liraya kadar yükseldi. Sabah saatlerinde 150-170 lira seviyesindeydi. Makas aralığı 100 lira. Yoğun bir talep var, mal yok, fırsatçılık var. Dolayısıyla da hem makas aralıkları açılıyor hem ekstra bir işçilik.

"BUGÜN FİZİKİ OLARAK KUYUMCULARDAN ALTIN TALEBİNDE BULUNMAM"

Bir çeyrek altına bugün 1.000 liradan fazla işçilik istiyorlar. Bir gram altına 70 lira ekstradan bir işçilik istiyorlar. Bir cumhuriyet altına 2.000 liradan fazla ekstradan bir işçilik istiyorlar. Bakın çok ciddi bir işçilik maliyeti var karşımızda. Ben İslam Memiş olarak bugün fiziki olarak kuyumculardan altın talebinde bulunmam. Bankadan alırım, Darphane altın sertifikası alırım. Darphaneden aldığım zaman ne oluyor? Yine 50 gram üzerinden fiziki olarak darphaneden altınımı teslim alabiliyorum. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmanız lazım.

Peki bankadan alırsam ne olacak? İslam Memiş, sen sürekli fiziki altın tercih ederdin, neden bankayı şimdi işaret ediyorsun?

SATMA ZAMANI DEĞİL DEĞERLENDİRME ZAMANI

Bankadan alırım, beklerim 5-6 ay, bu yıl içinde tekrar 8.000 lira seviyesi üzerine çıktığı zaman, o tepe seviyelere çıktığı zaman satarım. Tekrar fırsat verdiği zaman dolarla, TL ile satarım bankadan; serbest piyasalardan fiziki altınımı çok kolaylıkla alabilirim.

Altın tarafında köpük var, gümüş tarafında köpük var. Peki bu köpük fiyatlamalar ne işe yarıyor? Bankada varlığı olup da fizikiye çevirmek isteyenler için tam bir satış fırsatı. İşte bu yıl o fırsatlar gelince bugünlere atıfta bulunarak diyeceğim ki; Mart ayında altın fiyatlarında sert düşüşler vardı, piyasada altın yoktu, makas aralıkları yüksekti, ekstra işçilikler vardı, biz de bankaları tercih etmiştik. Şimdi o bankadaki altınınızı fizikiye çevirmek için satabilirsiniz, birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra serbest piyasalardan alabilirsiniz diye uyarılarda bulunacağım. Ama oraya daha var. Şu anda satma zamanı değil, şu anda fırsatları değerlendirme zamanı"