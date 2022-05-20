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Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam olacak mı? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

20.05.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuzda asgari ücrete ek zam olacak mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Ekonomiye yönelik çalışmalar devam ederken asgari ücrette 2022 ek zammı araştırılıyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı temmuz ayında belli olacak. Geçtiğimiz aylarda yapılan asgari ücret toplantılarının ardından 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret miktarı belirlenmişti. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam olacak mı? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

Kamuoyunun yakından takip ettiği 2022 Asgari Ücret zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücretin yakından takip edildiğini ve parti gündeminde olduğunu söylemişti.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELECEK Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, ‘Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.’ dedi.

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR NASILDI?

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada ‘Asgari ücrete temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık. Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız. Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor.' demişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" açıklamasını yaptı.


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asgari ücret
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