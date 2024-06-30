Temmuz cep yakacak! Kritik tarih yaklaştı! Akaryakıt, sigara ve alkol... Zam geliyor

Akaryakıt, sigara, alkol... Hepsini peş peşe zam geliyor. 3 Temmuz'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında zam gelmesi bekleniyor. Geri sayım başladı. TÜİK, emekli ve memur zamlarını belirleyecek haziran enflasyonunun yanında 3 Temmuz Çarşamba günü Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) açıklayacak. Verinin açıklanmasının ardından akaryakıt, alkol ve sigaraya ÖTV zammı gelecek.

ÜFE BEKLENTİSİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, TÜİK ilk 5 ayda üretici fiyat endeksinin (ÜFE) yüzde 17.87 arttığını açıkladı. ÜFE haziranda yüzde 1.5 gerçekleşirse 6 aylık ÜFE yüzde 19.64, yüzde 1.75 olursa yüzde 19.93 ve yüzde 2 gerçekleşirse yüzde 20.22

olması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI ARTACAK

ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde akaryakıtta da tabela değişecek. ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya ulaşmış olacak. Benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkması öngörülüyor.

BİR ZAM DA ALKOLLÜ İÇECEKLERE

Yüksek alkollü içkilerin 1.062 TL olan maktu ÖTV tutarı temmuzda yüzde 20 oranında zamlanarak 1275 liraya yükselebilir.

EN UCUZ SİGARANIN 66 LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yüzde 20’lik zam sigaranın üzerindeki hem maktu hem de asgari maktu ÖTV tutarlarına yansıtılacak. En ucuz sigaranın 66 liraya çıkması bekleniyor.





