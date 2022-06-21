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Temmuz'da emeklilere çifte kazanç! Yeni emekli olacaklar ise bu detaya dikkat! Son 9 gün...

21.06.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkına odaklanırken çifte zam beklentisi gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur emekli maaşı 6 bin 15 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 4 bin 633 liraya yükselecek. Emekliler bu Temmuz ayında zamlı maaşların yanı sıra bayram ikramiyesi de alacak. Çifte kazanç ayı öncesi yeni emekli olacaklar için de kritik bir detay ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

Temmuz'da emeklilere çifte kazanç! Yeni emekli olacaklar ise bu detaya dikkat! Son 9 gün...

Yüzde 70’in üzerine çıkan enflasyon her kesimde maaşlara zam beklentisi oluşturdu. Öncelikli olarak 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturan hükümetin sıradaki gündemi 6 aylık enflasyon farklı kapsamında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıklamıştı. Bununla beraber SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için 5 aylık zam oranı yüzde 35,64 olarak kesinleşti. Piyasanın 6 aylık enflasyon farkı için beklentisi ise yüzde 40,75 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük memur emeklisi maaşı 4 bin 89 liradan 6 bin 15 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2 bin 948 liradan 4 bin149 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 633 liraya çıkacak.

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EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA HAZİRAN DETAYI

Öte yandan yeni emekli olacaklar için de kritik bir detay ortaya çıktı. Emeklilik dilekçesini verirken emekli aylığı ve maaşlara yapılan dönemsel artışlar büyük önem taşıyor. Dilekçenin verildiği tarih hem emeklilik gelirini hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor. Sabah Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre, Haziran ayında başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını temmuz ayında, temmuzda başvuran da ağustostan geçerli olmak üzere alıyor. Haziran ayında başvuran bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlıyor. Haziranda başvuran Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu temmuz ayında aylık alacağı için bayram ikramiyesini de alıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ DE HESAPLARA GEÇECEK

4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla beklenirken, zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

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Henüz ikramiyelere zam yapılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ikramiyelerde asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.

4 YILDA 100 LİRA ZAM

İkramiyeler Ramazan Bayramı’nda “Bütçe disiplinini bozacağı, hiper enflasyon yaratacağı” gerekçesiyle emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmamış, yine 1100 lira olarak yatmıştı. 2018’de bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesine üç yıl boyunca zam yapılmadı. 2021 yılında ise sadece 100 liralık artış oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise emekli ikramiyelerinin iki bayramdaki toplam maliyetinin 25 milyar TL olduğunu ifade etmişti.


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Asgari ücrete zam öncesi örnek zamAsgari ücrete zam öncesi örnek zam
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3600 ek gösterge ile ilgili kritik açıklama!3600 ek gösterge ile ilgili kritik açıklama!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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