Temmuz SED ödemeleri hesaplara geçti: Destek tutarı arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, Sosyal ve Ekonomik Destek programıyla çocukların aile ortamında desteklenmesine ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sağlandığını ifade etti.

SED ÖDEMELERİ 2 MİLYAR 117 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde korunmasının amaçlandığını belirten Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla büyüyebilmeleri için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında SED ödemelerini temmuz ayında hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız.”

SED ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle birlikte Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinde artış yapıldı.

Bakan Göktaş, SED ödemesinin ortalama 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya çıkarıldığını bildirdi.

KORUYUCU AİLELERE YAPILAN DESTEK ARTIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte hem SED kapsamındaki destek tutarlarında hem de koruyucu aile ödemelerinde artış gerçekleşti. Yapılan artışlarla birlikte hak sahiplerine yönelik sosyal desteklerin güçlendirilmesi hedefleniyor.