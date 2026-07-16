FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Temmuz SED ödemeleri hesaplara geçti: Destek tutarı arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Temmuz SED ödemeleri hesaplara geçti: Destek tutarı arttı
Aleyna Türkmen

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek, Sosyal ve Ekonomik Destek programıyla çocukların aile ortamında desteklenmesine ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Temmuz SED ödemeleri hesaplara geçti: Destek tutarı arttı 1

SED ÖDEMELERİ 2 MİLYAR 117 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde korunmasının amaçlandığını belirten Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleriyle çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla büyüyebilmeleri için çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında SED ödemelerini temmuz ayında hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız.”

Temmuz SED ödemeleri hesaplara geçti: Destek tutarı arttı 2

SED ÖDEMELERİNE ZAM GELDİ

Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle birlikte Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinde artış yapıldı.

Bakan Göktaş, SED ödemesinin ortalama 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya çıkarıldığını bildirdi.

KORUYUCU AİLELERE YAPILAN DESTEK ARTIRILDI

Yeni düzenlemeyle birlikte hem SED kapsamındaki destek tutarlarında hem de koruyucu aile ödemelerinde artış gerçekleşti. Yapılan artışlarla birlikte hak sahiplerine yönelik sosyal desteklerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün hazırlığında tercihler değişti! Dijital dönüşüm sektörü etkilediDüğün hazırlığında tercihler değişti! Dijital dönüşüm sektörü etkiledi
AB'nin dış ticaret açığı mayısta 12 milyar avroyu aştıAB'nin dış ticaret açığı mayısta 12 milyar avroyu aştı

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sed yardımı SED yardımı yattı mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar, Ayşe Nur Balcı ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!

İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar, Ayşe Nur Balcı ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.