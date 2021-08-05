FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Temmuz sıcaklarında 163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi

Temmuz sıcaklarında 163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi

05.08.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın sıcaklık artışlarından ciddi oranda etkilendiği temmuz ayında, Türkiye iklimlendirme sanayisi başta Avrupa olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki 163 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Temmuz sıcaklarında 163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye temmuz ayında 2020'nin aynı ayına göre yüzde 10,2'lik artışla 16 milyar 413 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yılın ilk 7 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 34,9 artarak 121 milyar 358 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye iklimlendirme sanayisinin temmuz ayındaki ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 12,2 artışla 466 milyon 667 bin dolara ulaşırken, 163 farklı ülkede sıcaktan bunalan insanlar Türkiye üretimi iklimlendirme ürünleri ile serinledi.

Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracat rakamı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 gibi yüksek bir artışla 3 milyar 479 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 2 milyar 484 milyon dolar seviyesinde kaydedilmişti.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

İklimlendirme sektörü, en fazla ihracatını fiyat bazında Avrupa ülkelerine yaparken, birinciliği 53 milyon dolarla Almanya sırtladı.

Almanya'yı sırasıyla, 35 milyon dolarla Birleşik Krallık, 25 milyon dolarla İtalya, 20 milyon dolarla Polonya ve 19 milyon dolarla Fransa izledi.
İhracatta başı çeken diğer ülkeler ise Romanya, Rusya, Irak, İspanya ve Özbekistan olarak sıralandı.

SEKTÖRÜN İHRACATTA LİDERİ İSTANBUL

İklimlendirme sanayisinde Temmuz 2021'de en çok ihracat yapan şehir 179 milyon dolarla İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 62 milyon dolarla Manisa, 43 milyon dolarla Kocaeli, 34 milyon dolarla İzmir ve 27 milyon dolarla Bursa izledi.

Ülke grupları bazında en çok ihracat 220 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yapılırken, bu oran toplam ihracatın yüzde 47'sini oluşturdu. Avrupa Birliği ülkelerini ise sırasıyla 67 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 53 milyon dolarla Diğer Avrupa Ülkeleri, 45 milyon dolarla Ortadoğu ülkeleri ve 31 milyon dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

Kaynak: AA

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu! Rezervasyonların yüzde 100'ü dolmak üzereYangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu! Rezervasyonların yüzde 100'ü dolmak üzere


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktıHesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı
70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor
Enerjide acele kamulaştırma kararlarıEnerjide acele kamulaştırma kararları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

İstanbul'dan köyüne döndü 28 bin adet dikti!

Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Somali’ye 30 milyon dolarlık hibe

Ödeme kuruluşları için yeni dönem!

Ödeme kuruluşları için yeni dönem!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Ünlü perakendeciden flaş satın alma kararı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Tek sefere mahsus! 600 TL ödeniyor...

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.