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Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu! Rezervasyonların yüzde 100'ü dolmak üzere

05.08.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve Antalya’daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yangın bölgesi yerine rotayı Doğu Karadeniz Bölgesi’ne çevirdiği ve son dönemde bu nedenle turistik tesislerde rezervasyonların yüzde 100’e yaklaştığı belirtildi.

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu! Rezervasyonların yüzde 100'ü dolmak üzere

Muğla ve Antalya’da yaklaşık 10 gündür süren orman yangınlarında turizm alanları önemli derecede zarar görürken, yaşanan olumsuzluklardan ötürü tatilcilerin buralardaki rezervasyonlarını iptal ettiği ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ni tercih ettiği kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Doğu Karadeniz Bölgesinde 2021 turizm yılı şuana kadar gayet başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarının ardından tatilcilerin genelde Doğu Karadeniz Bölgesini tercih etmeye başladığını söyledi.

"OTELLERİMİZDE DOLULUK ORANI YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE"

Pandeminin ardından en hareketli turizm sezonunu geçirdiklerini belirten Kantarcı, otellerde doluluk oranının yüzde 95’lere ulaştığını söyledi. Kantarcı “2021 yılı turizm açısından Doğu Karadeniz Bölgesi için gayet olumlu başarılı bir şekilde sezon devam ediyor. Pandeminin üçüncü yükselişinden sonra Ramazan Bayramından sonra açıkçası bu kadar olumlu ve hareketli bir sezon geçireceğimizi beklemiyorduk. Allah’a çok şükür bölgemizde bu anlamda şimdiye kadar bir olumsuzluk yok, turizm hareketliliği gayet iyi gidiyor. Özellikle dış hat uçuşları beklediğimizin çok çok üzerinde. On gün öncesine kadar Trabzon Havalimanı uçuş rekoru kırdı. Trabzon’a yurt için yurt dışından 24 Temmuz’da 130, 25 Temmuzda 135 uçuş gerçekleşti. Bunların onun üzerindeki dış hat uçuşu idi. Suudi Arabistan’da kendi vatandaşlarına yönelik olarak kısıtlamalar devam ediyor. Bu ülkenin dışında Katar’dan maalesef bir uçuş hareketliliği olmadı. Özellikle Kuveyt’ten, Birleşik Arap Emirlikleri’nden, Umman ve Ürdün’den gayet iyi turist geldi. Doluluk halen devam ediyor. Kurban Bayramı’nın eklenmesiyle birlikte son iki haftalık süre içerisinde otellerimizde doluluk oranı yüzde 95’in üzerinde. Bu sadece şehirdeki oteller değil Uzungöl’de, Ayder’de de durum aynı. Artvin’de ilimizin yayla tesislerinde doluluk oranı hep yüksek. Haraketliliğin ay sonuna kadar devam etmesini temenni ediyoruz. Görüntü o ki böyle de devam edecek. Hem iç pazarda hem de dış pazarda halen daha rezervasyonlar gelmeye devam ediyor. Umarın bir buçuk yıldır sıkıntılı geçen pandemi döneminin yaralarını bu süreç içerisinde ekonomik olarak giderme imkanı bulacaktır” dedi.

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"YANGINLARIN ARDINDAN TATİLCİLER BÖLGEMİZE YÖNELDİ"

Akdeniz Bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında turizm alanlarının zarar görmesiyle tatilcilerin planlamalarını özellikle Karadeniz Bölgesine yaptırdıklarını kaydeden Kantarcı, “Orada bir olumsuzluk var maalesef rezervasyonlarda da yüzde 5-10 oranında düşükte olsa iptaller söz konusu. Oralardan bölgemize kaçış demeyelim ancak Doğu Karadeniz’in pandemi sonrasındaki yükselişin devamı diyebiliriz buna. Umarım bölgemizdeki bu hareketlilik Eylül ayında da devam eder. Hatta Ekim ayına kadar devam etmesini bekliyoruz. Pandemi sonrasında zaten kitle turizminden bir kaçış vardı, doğal ortamlara ve kalabalık olmayan yerlerde turizm hareketliliğin daha düşük olduğu noktalara doğru bir yönelme vardı. Ancak bakıldığı zaman geçtiğimiz haftalarda bölgemize de çok ciddi bir yoğunluk oldu. Oteller restoranlar doluluk oranının yüzde 95’in üzerindeydi. Ülke olarak bu yıl yeniden toparlanma ayağa kalkma gibi bir temennimiz vardı. Bakan beyin açıklamış olduğu yüksek hedefler vardı. Maalesef bu yangınlar içimizi acıtan yakan bu hadiseler bu yönde olumsuzluğa neden olacaktır. En kısa zamanda söndürülmesi ve kaldığımız yerden devam edebilmeyi temenni ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muğla
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