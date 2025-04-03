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Temmuz zammını bekleyen memur ve emekli için yolun yarısına gelindi! Mart ayı enflasyonu belli olunca 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.04.2025 10:55
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Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklaması ile 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 aylık zam oranını öğrendi. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Temmuz zammını bekleyen memur ve emekli için yolun yarısına gelindi! Mart ayı enflasyonu belli olunca 3 aylık enflasyon farkı kesinleşti...

TÜİK'in Mart ayı enflasyonunu açıklamasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 aylık enflasyon farkına göre yüzde kaç zam alacaklarını öğrendi. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03, Şubat ayında yüzde 2,27 Mart ayında ise yüzde 2,46 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 oldu.
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Açıklanan verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 aylık enflasyon farkına göre yüzde kaç zam alacaklarını öğrenmiş oldu. 3 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,06'lık zammı hakketmiş oldu.

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TÜİK'in Mart ayı enflasyon verisini açıklaması ile beraber memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. Buna göre, memurların 2025 Temmuz ayı zammı için yüzde 3,83’lük enflasyon farkı oluştu. Memur ve emeklisi ise yüzde 9.03 zammı garantiledi.

MEMURLAR TOPLU SÖZLEŞMEDEN YÜZDE KAÇ ALACAK?

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Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALMIŞLARDI?

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Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.54 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek.

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