Temmuzda ara zam var mı? Asgari ücretli için kulis bilgisini 'Yüzde 1 ihtimal' diyerek açıkladı

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin üzerinden aylar geçti. Enflasyonun karşısında eriyen 22 bin 104 liranın Temmuz ayında iyileştirilip iyileştirilmeyeceği merak ediliyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hem de ekonomi yönetiminden gelebilecek herhangi bir açıklama bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İHTİMALİ VAR MI?

Sözcü TV'nin Ekonomi Muhabiri Erdoğan Süzer, asgari ücrete Temmuz ayında ara zammın gelip gelmeyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Süzer, asgari ücrete ara zammın yüzde 1 bile ihtimalin bulunmadığını ifade etti ve kulis boyutunda bakarak şu sözleri kullandı:

"İktidarın böyle bir hesabı yok çok büyük bir sürpriz olmazsa. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı dinlediğiniz zaman ve diğer bakanlara baktığınız zaman böyle bir çalışmanın olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü, ekonomi küçülüyor. Sanayi, imalat sanayi ve tarım ekside. Reel sektör zorda, onu canlandırmaya çalışıyor. Asıl yapılması gereken ise demokrasi ile ilgili şeyler" şeklinde konuştu.

"ÇOK DÜŞÜK BİR DURUM"

İşçilik maliyetlerini artıracak en ufak harekete tahammülün olmadığını kaydeden Süzer, "Kamu işçileri aylardır masada zam oranı söylenmedi. Durum bu kadar ortada. Asgari ücrete ara zam ihtimali çok düşük bir durum" dedi.

ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 15 zam gelirse: 25 bin 419 TL

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse: 26 bin 524 TL

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse: 27 bin 630 TL

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse: 28 bin 735 TL