Temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, temmuzda elektrik üretiminde, anlık, saatlik, günlük ve aylık bazda yükselen talebi karşılamada başarılı bir sınav verdi. Bu dönemde toplam elektrik üretimi 36,7 milyar kilovatsaate çıkarak en yüksek aylık üretim değeri olarak kayıtlara geçti.

Günlük bazda elektrik üretimi de temmuzda zirve yaptı. 29 Temmuz'da maksimum günlük elektrik üretimi 1 milyon 250 bin 178 megavatsaatle rekor kırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, Türkiye'nin temmuzda elektrik üretiminde günlük ve aylık bazda rekor kırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"29 Temmuz'da günlük üretimimiz 1 milyon 250 bin megavatsaat seviyesine ulaştı. Aylık üretimimiz ise 36,7 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık. Enerji arz güvenliğimizi koruyarak, milletimizin ihtiyacını yerli ve milli kaynaklarımızla karşılamaya devam edeceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır