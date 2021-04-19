TEPAV: "Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 arttı"

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) açıklamasına göre, Ocak ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,4’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 6,4 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 7,4 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,7 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği sektörlerin istihdamında düşüşler devam ederken, konaklama ve yiyecekte yüzde 10,3, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda da yüzde 7,4 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe de Nisan-Mayıs 2020 dönemine benzer bir daralma (yüzde 11,6) yaşandığı görüldü. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hane halklarının işveren olarak faaliyeti sektörü yüzde 43,2 oranındaki gerileme ile istihdamı pandemiden en olumsuz etkilenen sektör olduğu belirtildi.