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Tepki toplamıştı! Deutsche Bank da Rusya'dan çekiliyor

12.03.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline rağmen, Deutsche Bank’ın Moskova'daki faaliyetlerini sonlandırmaması yatırımcılar ve siyasiler tarafından eleştirilmişti. Deutsche Bank, tepkilerin ardından Rusya’daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı.

Tepki toplamıştı! Deutsche Bank da Rusya'dan çekiliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Moskova’da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, Rusya'daki faaliyetlerini "kademeli" sonlandıracağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, "Bazı uluslararası bankalar gibi yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uyumlu olarak, Rusya dışından çok uluslu müşterilerimize operasyonlarını azaltmada yardımcı olurken, Rusya'da faaliyetlerimize son verme sürecindeyiz." denildi. Açıklamada, Deutsche Bank’ın Rusya'da yeni bir iş arayışında olmadığı da belirtildi.

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KARAR TEPKİLERİN ARDINDAN GELDİ

Öte yandan, Goldman Sachs'ın ardından ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan da dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığını açıklamıştı.

ABD’li bankaların bu kararları, Deutsche Bank gibi rakip bankalar üzerinde Rusya’dan çıkılması konusunda baskı oluşturmuştu.

"UYGULANABİLİR DEĞİL"

Deutsche Bank'ın Mali İşler Direktörü (CFO) James von Moltke, 10 Mart’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası büyük şirketlerin Rusya’dan çıkma kararlarına rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya’daki operasyonlarını sona erdirmesinin “uygulanabilir” olmadığını söylemişti.

CNBC'ye konuşan Moltke, Deutsche Bank'ın Rusya’daki müşterilerine karşı sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, bankanın Rusya’daki operasyonlarını sona erdirmeyi şu aşamada düşünmediğine işaret etmişti.

Moltke, “Müşterilerimizi desteklemek için oradayız. Ayrıca uygulanabilirliğine yönelik olarak konuşma gerekirse bu bizim için mevcut bir seçenek değil. Bu müşteri ilişkilerini yönetmek ve onların durumlarını yönetmelerine yardımcı olmak açısından da doğru bir şey olmaz.” demişti.

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YATIRIMCILAR VE SİYASİLERDEN ELEŞTİRİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline rağmen, Deutsche Bank’ın Rusya’daki faaliyetlerine sonlandırmaması yatırımcılar ve siyasiler tarafından eleştirilmişti. Öte yandan, Deutsche Bank, yatırımcılara Rusya'da kredi risklerinin "çok sınırlı" olduğu konusunda güvence vermeye de çalışmıştı.

Alman bankası, 10 Mart’ta Rusya'da 1,4 milyar euro (1,55 milyar dolar) brüt kredi riski olduğunu açıklamıştı. Bu da toplam kredilerin yüzde 0,3'üne denk geliyor. Deutsche Bank’ın Rusya’da yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı bir teknoloji merkezi de bulunuyor.


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Rusya
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