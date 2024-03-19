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Tercihi euro ve arsa... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de mal varlığını açıkladı: İşte listede yer alanlar...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.03.2024 14:26
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İzmir'in mevcut belediye başkanı Tunç Soyer, yaklaşan seçim öncesi eşinin ve kendisinin mal beyanını kamuoyuyla paylaştı. Soyer'in mal varlığı listesinin kısa olması dikkatlerden kaçmadı.

Tercihi euro ve arsa... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de mal varlığını açıkladı: İşte listede yer alanlar...

Önce CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ardından da AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlıklarını açıklamıştı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bugün üzerine kayıtlı olan varlıkları paylaştı.

12 gün sonra koltuğunu devredecek Soyer'in, "Mal varlığı beyanım. Kamuoyuna saygılarımla" diyerek paylaştığı listede, İzmir Üçkuyular'da bir bina, Karaburun Çatalkaya'da bir binanın 3'te 1 oranda hissesi, Wolkswagen marka bir binek aracı ve 31 bin euro dövizi bulunuyor.

CHP'li Başkan ve eşinin toplam mal beyanı şöyle:

dgb

Yerel Seçim 2024


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