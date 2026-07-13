Terk edilen yük gemisi ihaleye çıkarılıyor! Fiyatını duyan şaşırdı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında 18 Eylül 2025’te karaya oturan Tanzanya bayraklı “RAPID” isimli kuru yük gemisi için satış süreci başlatıldı. Yaklaşık 9 ay 25 gündür bulunduğu bölgede atıl halde bekleyen 81 metre uzunluğundaki gemi, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak.

Bartın’dan Ukrayna’ya doğru seyir halindeyken Kandıra Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturan geminin uzunluğu 81,07 metre, genişliği ise 11 metre olarak açıklandı. İçerisinde 2 bin 135 ton alçı bulunan gemideki 6’sı Ukrayna, 1’i İran uyruklu olmak üzere 7 mürettebat, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter yardımıyla kurtarıldı.

GEMİDEKİ YÜK TAHLİYE EDİLDİ, RAPID AYLARDIR BEKLİYOR

Kaza sonrası gemide bulunan 2 bin 135 ton alçı, üzerinde vinç bulunan başka bir geminin yardımıyla tahliye edildi. Ancak kuru yük gemisi, karaya oturduğu noktada uzun süre beklemeye devam etti.

Yaklaşık 10 aya yaklaşan bekleyişin ardından geminin satışı için resmi ihale kararı alındı. Kefken Liman Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; 1991 yapımı olan, 81,07 metre uzunluğa, 11,30 metre genişliğe ve 5,40 metre derinliğe sahip RAPID isimli gemi mevcut haliyle bulunduğu yerde satışa sunulacak.

1574 GRT büyüklüğündeki ve 8919233 IMO numaralı Tanzanya bayraklı geminin, 18 Eylül 2025 tarihinde sürüklenerek karaya oturduğu, 14 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise Kefken Adası açıklarında demirli şekilde Kefken Liman Başkanlığı idari sahasında atıl durumda bulunduğu belirtildi.

İlanda, satış işleminin 618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 7’nci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü yöntemiyle gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.

İHALE 27 TEMMUZ’DA YAPILACAK

RAPID isimli geminin satış ihalesi, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı 2’nci kat toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhale, Kefken Liman Başkanlığı tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İhale şartnamesini almak isteyenlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi’nin Vakıfbank Emek Şubesi hesabına “İhale Dosya Bedeli” açıklamasıyla 10 bin TL yatırması gerekiyor. Ödeme dekontuyla birlikte şartname Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’ndan temin edilebilecek.

Geminin tahmini satış bedeli 7 milyon 411 bin 754 TL olarak belirlenirken, ihaleye katılacaklardan alınacak geçici teminat bedeli ise 222 bin 353 lira 62 kuruş olarak açıklandı.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen tüzel kişilerin belirlenen belgeleri eksiksiz şekilde hazırlaması gerekiyor. Katılımcılardan; vergi numarası, iletişim ve adres bilgileri ile banka IBAN numarasını içeren yazılı beyan, ihale dosya bedeli ve geçici teminat dekontlarının asılları talep edilecek.

Bunun yanı sıra son 1 yıl içinde alınmış oda kayıt belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten katılım durumunda noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri ile vergi levhası fotokopisinin de dosyada bulunması gerekiyor.

Hazırlanan belgelerin, 23 Temmuz saat 17.00’ye kadar Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’na elden teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır