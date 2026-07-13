FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Terk edilen yük gemisi ihaleye çıkarılıyor! Fiyatını duyan şaşırdı

İçerik devam ediyor

Kocaeli'nde karaya oturan 81 metre uzunluğundaki RAPID gemisi için satış süreci başladı. Geminin tahmini bedeli 7 milyon 411 bin TL olarak açıklandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında 18 Eylül 2025’te karaya oturan Tanzanya bayraklı “RAPID” isimli kuru yük gemisi için satış süreci başlatıldı. Yaklaşık 9 ay 25 gündür bulunduğu bölgede atıl halde bekleyen 81 metre uzunluğundaki gemi, açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacak.

Terk edilen yük gemisi ihaleye çıkarılıyor! Fiyatını duyan şaşırdı 1

Bartın’dan Ukrayna’ya doğru seyir halindeyken Kandıra Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturan geminin uzunluğu 81,07 metre, genişliği ise 11 metre olarak açıklandı. İçerisinde 2 bin 135 ton alçı bulunan gemideki 6’sı Ukrayna, 1’i İran uyruklu olmak üzere 7 mürettebat, olumsuz hava şartları nedeniyle helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Terk edilen yük gemisi ihaleye çıkarılıyor! Fiyatını duyan şaşırdı 2

GEMİDEKİ YÜK TAHLİYE EDİLDİ, RAPID AYLARDIR BEKLİYOR

Kaza sonrası gemide bulunan 2 bin 135 ton alçı, üzerinde vinç bulunan başka bir geminin yardımıyla tahliye edildi. Ancak kuru yük gemisi, karaya oturduğu noktada uzun süre beklemeye devam etti.

Yaklaşık 10 aya yaklaşan bekleyişin ardından geminin satışı için resmi ihale kararı alındı. Kefken Liman Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre; 1991 yapımı olan, 81,07 metre uzunluğa, 11,30 metre genişliğe ve 5,40 metre derinliğe sahip RAPID isimli gemi mevcut haliyle bulunduğu yerde satışa sunulacak.

Terk edilen yük gemisi ihaleye çıkarılıyor! Fiyatını duyan şaşırdı 3

1574 GRT büyüklüğündeki ve 8919233 IMO numaralı Tanzanya bayraklı geminin, 18 Eylül 2025 tarihinde sürüklenerek karaya oturduğu, 14 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise Kefken Adası açıklarında demirli şekilde Kefken Liman Başkanlığı idari sahasında atıl durumda bulunduğu belirtildi.

İlanda, satış işleminin 618 sayılı Limanlar Kanunu’nun 7’nci maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Açık Teklif Usulü yöntemiyle gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.

Terk edilen yük gemisi ihaleye çıkarılıyor! Fiyatını duyan şaşırdı 4

İHALE 27 TEMMUZ’DA YAPILACAK

RAPID isimli geminin satış ihalesi, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00’da Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı 2’nci kat toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İhale, Kefken Liman Başkanlığı tarafından Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İhale şartnamesini almak isteyenlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi’nin Vakıfbank Emek Şubesi hesabına “İhale Dosya Bedeli” açıklamasıyla 10 bin TL yatırması gerekiyor. Ödeme dekontuyla birlikte şartname Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’ndan temin edilebilecek.

Geminin tahmini satış bedeli 7 milyon 411 bin 754 TL olarak belirlenirken, ihaleye katılacaklardan alınacak geçici teminat bedeli ise 222 bin 353 lira 62 kuruş olarak açıklandı.

Terk edilen yük gemisi ihaleye çıkarılıyor! Fiyatını duyan şaşırdı 5

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen tüzel kişilerin belirlenen belgeleri eksiksiz şekilde hazırlaması gerekiyor. Katılımcılardan; vergi numarası, iletişim ve adres bilgileri ile banka IBAN numarasını içeren yazılı beyan, ihale dosya bedeli ve geçici teminat dekontlarının asılları talep edilecek.

Bunun yanı sıra son 1 yıl içinde alınmış oda kayıt belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten katılım durumunda noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri ile vergi levhası fotokopisinin de dosyada bulunması gerekiyor.

Hazırlanan belgelerin, 23 Temmuz saat 17.00’ye kadar Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı’na elden teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada bugünkü işlemlerin takası için tarih belli olduBorsada bugünkü işlemlerin takası için tarih belli oldu
Sabiha Gökçen'de tüm zamanların günlük rekoru kırıldıSabiha Gökçen'de tüm zamanların günlük rekoru kırıldı

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli ihale gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Haluk Levent'in asistanıyla mesajlaşmaları çıktı: 'Bana ağlayarak mesaj at'

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Beşiktaş'ta Mohamed Salah bombası! Menajeri İstanbul'da

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent açıklaması! Dikkat çeken sözler

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

Emekli maaşını, tazminatı etkiliyor: Maaş ödemesinde çifte ceza

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

'Önceden ihtiyacı olmasa da alırdı' Fiyat düştü ama beklenen olmadı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.