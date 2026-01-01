FİNANS

Terk ediyorlar! İstanbul için 2024 ve 2025 yıllarında şaşırtan rakam

Enflasyonun en fazla vurduğu kentlerin başında gelen İstanbul’la ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Artan kiralar, deprem korkusu, gıda fiyatları, trafik ve sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluk nedeniyle İstanbul’dan ayrılanların sayısının her geçen gün arttığı belirtildi. Son iki yılda toplamda 950 bin 783 kişi İstanbul’dan başka illere göç etti ve sayı her geçen saniye artıyor. İşte detaylar…

İstanbul’un artık yaşanmaz hale geldiğinin göstergesi bu kez TÜİK’in rakamlarına yansıdı. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri haline gelen İstanbul’da artık dar gelirlinin yaşaması mümkün olmuyor. Artan kiralar, deprem korkusu, gıda fiyatları, trafik ve sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluk nedeniyle mega kentten ayrılanların sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2023’te İstanbul’dan başka illere taşınanların sayısı 581 binin üzerine çıktı. 2024’te bu sayı yaklaşık 369 bin olarak kayda geçti. Son iki yılda toplamda 950 bin 783 kişi İstanbul’dan başka illere göç etti. Göç edilen başlıca kentler arasında Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa öne çıkıyor.

TÜİK’e göre iller arası göçün en önemli nedenleri arasında eğitim ve daha iyi yaşam koşulları yer alıyor. Geçen yıl Türkiye genelinde yaklaşık 2.7 milyon kişi iller arasında göç ederken, bu hareketliliğin 479 bin 622’si eğitim, 512 bin 370’i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları gerekçesiyle gerçekleşti.

DW Türkçe’nin haberine göre, eğitim nedeniyle göç edenlerin büyük bölümünü lise ve dengi okul ile yükseköğretim mezunları oluştururken, daha iyi konut ve yaşam koşulları için göç edenlerde de yine orta ve yüksek eğitim düzeyine sahip nüfusun ağırlığı dikkat çekti.

ORTALAMA KİRA 33 BİN TL

Bu tablo, İstanbul’da yaşam maliyetlerinin geldiği noktadan bağımsız değil. Konut ve kira harcamaları, büyükşehirde hane bütçesinin en baskın kalemi haline gelmiş durumda. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre 2025 itibarıyla İstanbul’da ortalama kira bedeli 33 bin liranın üzerine çıkmış durumda. 2024’te bu rakam ortalama 25 bindi. Antalya’da ise Kasım 2025 itibarıyla ortalama kira 25-26 bin lira bandında seyrediyor. Her iki kentte de kiralar artmaya devam etse de, büyükşehirdeki seviyeler sabit gelirli haneler için ciddi bir baskı yaratıyor.

EVDEN İŞE İŞTEN EVE

Nefes’te yer alan habere göre ise; İstanbul’dan ayrılanların ortak noktası büyükşehirde yaşamın giderek daha fazla kaynak, zaman ve enerji gerektirmesi. Hikayeler, iç göçün yalnızca bir adres değişikliği değil, yeni bir yaşam dengesi arayışı olduğunu gösteriyor. Ali H., İstanbul’dan memleketi Tunceli’ye taşınanlardan. Ali H. trafik yoğunluğu nedeniyle İstanbul’da hareket alanının daraldığını belirterek, “Bir yere gidip bir çay içemediğin, bir yemek yiyemediğin yerde gezmenin de anlamı kalmıyor” diye konuştu. Antalya’ya taşınan Şule B. de, İstanbul’daki hayatlarını anlatırken, kararın tek bir ana değil, uzun bir sürece yayıldığını belirterek “İstanbul’da zaten çok yoğun bir iş temposundaydık. İş ve ev dışında bir şey yapamıyorduk. Sürekli bir koşuşturma vardı” dedi.

