"Terminatör" uyarısı! Elon Musk'ın konuşması gündem oldu: "Sayıları insan nüfusundan fazla olacak"

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Yıllık Toplantılarının 56'ncısı "Diyalog Ruhu" temasıyla Davos'ta başladı. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen ve 23 Ocak'a kadar sürecek zirveye, 130 ülkeden 3 bine yakın katılımcı yer alacak.

Zirveye 65'i devlet ve hükümet başkanı, 55'i ekonomi ve maliye bakanı, 33'ü dışişleri bakanı, 34'ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11'i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 civarında üst düzey kişi ve siyasi liderin katılım yapacak.

Zirveye, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda akademisyenin yanı sıra küresel iş dünyasının önde gelen temsilcileri de katıldı.

"KENDİMİZİ TERMİNATÖR FİLMİNDE BULABİLİRİZ"

Davos'a Elon Musk'ın yapığı konuşma damga vurdu. Robotların insan nüfusundan fazla olacağını ifade eden Musk, "Yapay zeka konusunda dikkatli olmalıyız. Kendimizi Terminatör filminde bulabiliriz" dedi.

İşte Musk'ın açıklamasından satır başları:

"- Sanırım gelecek yılın sonuna kadar halka insansı robotlar satıyor olacağız.

Tahminimce insanlardan daha fazla robot olacak.

Dünyadaki herkesin bir robotu olacak ve bir robot isteyecek.

Robotlar, çocuklarımızla ilgilenecek.

Yapay zeka konusunda dikkatli olmalıyız. Kendimizi Terminatör filminde bulabiliriz."