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TESK Başkan'ından zincir marketlere tepki: 'Enflasyon bundan oluyor'

02.06.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu (TBBF) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Zincir market sahipleri ne yapıyor, elinde bir tuş, Türkiye’nin 81 ilinde, 986 ilçesinde düğmeye bastığı zaman fiyatını değiştiriyor. İşte enflasyon bundan oluyor. Onun için Cumhurbaşkanı ne diyor, ‘Bu işi sonuçlandırın’ diyor. Mecliste. İnşallah ki bunu göreceksiniz o ekmek yapıp ekmek satmayı” dedi.

TESK Başkan'ından zincir marketlere tepki: 'Enflasyon bundan oluyor'

Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu 27. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde düzenlendi. Genel kurula TESK ve Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in yanı sıra çok sayıda delege katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın devamında divan üyelerinin seçimi yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Palandöken, TESK’in yaklaşık 2 milyon 500 bin işyeri ile Türkiye’nin tepe kuruluşu olduğunu vurgulayarak, “Bakkallığın en zor meslek olduğunu, bununla ilgili çalışmaların yapılmasının neler olduğunu da sizler kadar hem tezgahın başında hem de bulunmuş olduğunuz bakkallar odaları yönetim kurulunda görevli olmanız nedeniyle tartıştınız. Her bölgenin ayrı bir sıkıntısı var ama ortak mesele, ülkenin içinde bulunduğu bu süreçte yapılabileceklerin yapılması için bu konuda gerçekten de cesaretiyle, yüreğiyle size hizmet eden bir başkanınız, ağabeyiniz, kardeşiniz var” diye konuştu.

Zincir marketlerin haftada bir gün mutlaka kapanması gerektiğini belirten Palandöken, “Bunu ben söylemiyorum. ‘Oraya çıktın söylüyorsun, senelerdir niye yapamadın’ diyorlar. Bunu ben söylemiyorum, ülkenin Cumhurbaşkanı söylüyor. ‘Bu işletmelere şu kadar ceza yazdım, bunlara düzenleyici bir tedbir alınması lazım’ diyor. Niye enflasyon böyle, 81 il var Türkiye’de. İstanbul’un geliriyle Hakkari’nin, Muş’un, Artvin’in geliri aynı mı? Zincir market sahipleri ne yapıyor, elinde bir tuş, Türkiye’nin 81 ilinde, 986 ilçesinde düğmeye bastığı zaman fiyatını değiştiriyor. İşte enflasyon bundan oluyor. Onun için Cumhurbaşkanı ne diyor, ‘Bu işi sonuçlandırın’ diyor. Mecliste. İnşallah ki bunu göreceksiniz o ekmek yapıp ekmek satmayı. Bugün bir fırın açmaya çalışın kırk bin dereden kırk bin su getirirler” ifadelerini kullandı.(İHA)

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