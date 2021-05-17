TESK Başkanı Palandöken, Erdoğan'dan esnaf borçlarının faizsiz ertelenmesini isteyecek

Palandöken, AA muhabirine, kademeli normalleşme sürecinde esnafa sağlanan hibe desteklerini değerlendirdi.

Hibe desteklerini olumlu ve sevindirici bulduklarını belirten Palandöken, "Yakın bir zamanda Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Bankalar Birliği yetkilileriyle esnafın borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili görüşeceğim." diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP EDECEK

Palandöken, söz konusu görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini, burada da esnafın genel sıkıntılarının giderilmesiyle ilgili konuşacaklarını anlattı.

Hibe desteği için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Ülkenin imkanları bu kadar. En azından devletin esnaf ve zanaatkarın sorunlarını bildiklerini görüyoruz. Hibe destekleri günlük faturalarımızı ödememizde destek olacak. Ancak ödenemeyen kredi, vergi ve sosyal güvenlik borçları esnafımızı düşündürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan da bu yönde olumlu bir adım atılarak tüm borçların faizsiz ertelenmesi talebinde bulunacağım. Bunların yapılandırılması, yıl sonuna kadar ertelenmesini talep edeceğiz." (AA)

