TESK Başkanından yılbaşı öncesi uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı akşamı tüketilen ürünlere yönelik merdiven altı üretim uyarısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, vatandaşların yılbaşı akşamı tüketeceği ürünlere yönelik uyarıda bulundu. Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber merdiven altı üretimin de arttığını işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere zehirlenme olaylarının birçoğu maalesef özel günlerde yaşanıyor. Özellikle merdiven altı ürünlere, akşam karanlığında arabanın arkasında satılan kuru yemiş veya karışık kuru yemiş adı altında sunulan, nerede ve ne şekilde muhafaza edildiği bilinmeyen ürünlere karşı çok dikkatli olunmalı. Cazip gösterilen ve gerçek fiyatının çok altında sunulan bu ürünler ciddi risk taşıyor. Fiyatıyla sizlere çok daha ucuzmuş gibi gösterilen, bayatlamış, miadı dolmuş ürünlere, paketlere ya da albenili sepetler içerisinde sunulan ürünlere dikkat etmek gerekiyor. Yeni yılda en çok tüketilen gıdalar arasında pasta, börek ve çeşitli atıştırmalıklar yer alıyor. Bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz esnafa yönelmeniz sizin için en doğru tercih olacaktır"

Palandöken, yeni yılda akşam araç kullanacak vatandaşları da uyararak, "O gece dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da trafiktir. O gece mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmak ya da 24 saat hizmet veren taksi duraklarımızdan faydalanmak en doğru tercih olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

