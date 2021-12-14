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TESK Başkanınından vatandaşa çağrı: Kurlardaki yükselişi de göz önünde bulundurarak tutumlu olmanın tam zamanı

14.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken alışverişlerde her zaman yerli üretimden yana olunması gerektiğini bildirdi. Palandöken ayrıca vatandaşlara, Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş de göz önünde bulundurularak, paramız yurt dışına çıkmasın ve kendi ülkemiz kazansın diye yerli malı kullanmanın, yatırım yapmanın ve elimizdekilerin değerini bilerek tutumlu olmanın tam zamanı." diyerek çağrı yaptı.

TESK Başkanınından vatandaşa çağrı: Kurlardaki yükselişi de göz önünde bulundurarak tutumlu olmanın tam zamanı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomik kalkınma için alışverişlerde her zaman yerli üretimden yana olunması gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 12-18 Aralık dönemini kapsayan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"TUTUMLU OLMANIN TAM ZAMANI"

Ekonomik kalkınma için alışverişlerde her zaman yerli üretimden yana olunması gerektiğini belirten Palandöken, "Özellikle döviz kurlarındaki yükseliş de göz önünde bulundurularak, paramız yurt dışına çıkmasın ve kendi ülkemiz kazansın diye yerli malı kullanmanın, yatırım yapmanın ve elimizdekilerin değerini bilerek tutumlu olmanın tam zamanı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, böylece yerli üreticinin kalkınacağını, ithal ürünlere göre daha uygun fiyatlı alışveriş yapılacağını ve bütçeye de katkı sağlanacağını belirtti.

Yerli üreticiyi kalkındırmanın büyümeye, gelişmeye ve cari açığa doğrudan olumlu katkısı olacağına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"2023 hedeflerine ulaşmak için yerli ve milli anlayışıyla birlikte tutumlu olmayı ve israftan kaçınmayı da ilk görevimiz bilmeliyiz. Kamuda ya da evlerde, nerede olursa olsun enerjiden, sudan, doğal gazdan, paradan tasarruf yapmalı, tutumlu olmalıyız. Milli servetimizi çarçur etmeyelim."(AA)

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