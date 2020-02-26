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TESK Genel Başkanı: Emeklilerin bayram ikramiyesi güncellenmeli

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2020 10:45 | Son Güncelleme

Bu yıl emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin piyasa şartlarına göre güncellenerek artırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Emekli vatandaşlarımıza verilen bayram ikramiyeleri yıllık enflasyon artışı göz önünde bulundurularak piyasa şartlarına göre güncellenmeli. İkramiyelerin artması emeklilere rahat nefes aldırırken, piyasada hareketlenme sağlar. Hem emeklinin hem de esnafın yüzü güler” dedi.

TESK Genel Başkanı: Emeklilerin bayram ikramiyesi güncellenmeli

Emekli vatandaşların bayram ikramiyelerini dört gözle beklediğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2017’den bu yana Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlara verilen bayram ikramiyesi yüzleri güldürürken piyasaya da olumlu yansımıştı. 13 milyona yakın emekli vatandaşımız bu yıl da bayram ikramiyelerinin piyasa şartlarına göre güncellenerek verilmesini dört gözle bekliyor. Emekliler daha ikramiye ellerine geçmeden yapacakları harcamaları planlıyorlar. Ancak emeklilere verilen bayram ikramiyeleri üç yıldır artırılmadı. Yıllık enflasyon artışı göz önünde bulundurularak emekli ikramiyeleri piyasa şartlarına göre güncellenmeli. Güncellenerek verilecek olan ikramiyeler ile 13 milyona yakın emekli rahat ederken, piyasaların hareketlenmesi ile esnafımız da bayramın bereketinden nasibini alacak” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Emekli, ikramiye,

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