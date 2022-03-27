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Tesla, Türkiye için bir ilan daha açtı: Mesleğiniz buysa hemen başvurabilirsiniz!

27.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de resmi olarak operasyona başlayacak olan Tesla, yerel planlar doğrultusunda iş ilanları açıyor. Tesla Türkiye halen bir proje geliştiricisi ararken, aktif iş ilanı sayısı 2'ye çıktı.

Tesla, Türkiye için bir ilan daha açtı: Mesleğiniz buysa hemen başvurabilirsiniz!

Dünya genelinde kapsamlı pazar payına sahip şirket gelirlerini katlarken, Türkiye operasyonu içinde personel alımlarına devam ediyor. Bir süre önce Türkiye pazarına gireceğini açıklayan Tesla, zemin hazırlıklarına devam ediyor ve gerekli departmanlar için yeni iş ilanlarını da açıyor.

Tesla'nın Türkiye'deki işlerini yönetme amacıyla Kemal Geçer CEO olarak görevlendirilirken, firma ayrıca mağaza satış müdürlüğü içinde kendi sitesi üzerinden iş ilanı yayınlamıştı. Şimdi başka bir departman için daha ilan yayınlandı. Bakın bu kez Tesla hangi departmanda personel arıyor.

TESLA'DAN TÜRKİYE İÇİN YENİ İŞ İLANI

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Türkiye'de yakın zamanda faaliyetlerine başlaması beklenen Tesla, Türkiye için 'proje geliştiricisi' arıyor. Bu, Superchargers istasyonlarının kurulumu için çalışacak kişilerin başvuru yapabileceği bir departman. Şu anda iki aktif ilanıyla personel alımı yapan Tesla, Türkiye pazarında faaliyetlerini tam başlatmak için süreci biraz daha hızlandırdı.

HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK

Tesla'nın ayrıca, Türkiye özelinde öncelikle İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek ve Konya merkezli lokasyonlara hızlı şarj istasyonu kuracağı aktarılıyordu. Daha sonra yapılan güncelleme ile bunlar arasına yeni bir Hendek lokasyonu daha dahil edildi. Listeye hepsine ek olarak ilk defa Soma lokasyonu da giriş yaptı. İki haftadır bu listede herhangi bir güncelleme yapılmadı.

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