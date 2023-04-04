TESLA MODEL Y boyutları ve fiyatı nedir? TESLA MODEL Y ön sipariş nasıl verilir? Türkiye'de satışa çıktı, ön sipariş başladı!

Tesla’nın uzun zamandır konuşulan Türkiye lansmanı 3 Nisan’da (dün) gerçekleştirildi. Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer Türkiye’de satışa sunulacak modelleri ve detayları açıkladı. Açıklamayla birlikte elektrikli araç meraklıları TESLA MODEL Y ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte merak edilen TESLA MODEL Y ön sipariş ve fiyat bilgileri...

TESLA MODEL Y BOYUTLARI VE FİYATI NEDİR?

Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “4/4 Türkiye” ifadelerini kullanmış, görselde ise Model Y yer almıştı.

Haftalık 5 bin üretim kapasitesine ulaşan bu tesisin oluşabilecek talebi karşılayabileceği aktarılıyor. Tesla Model Y Türkiye fiyatı ise 1 milyon 548 bin 732 TL olarak açıklandı. Bu fiyat arkadan itişli 455 km menzile sahip temel versiyon. Model Y Long Range versiyon ise 1 milyon 619 bin 532 TL ile piyasaya adımını atacak. Bu versiyon çift motorlu dört çeker aktarma organına sahip ve menzili 533 km. Model Y Performance versiyonu ise aracın en üst paketi. Bu versiyonun da yine çift motorlu dört çeker aktarma organına sahipken menzili ise 514 km. Tesla Model Y otomobiller fabrikada takılacak BTK onaylı SIM’ler ile internete bağlanabilecek.

TESLA MODEL Y ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Türkiye’de satışlar sadece online olarak ve kendi resmi internet sitesinden bugün (4 Nisan) başlayacak, tek satılacak model Berlin’de üretilen C-SUV sınıfında yer alan Model Y olacak. İlk olarak tesla.com internet sitesine girmeniz gerekiyor. Ana sayfada Model Y seçimini yaptıktan sonra sağ üst köşeden ülke seçime tıklayıp, Türkiye-Türkçe seçeneğini tıklıyorsunuz. Daha sonra Türkiye fiyatları, opsiyonlar, paketler ve teslim tarihleri karşınıza çıkıyor.

Ön sipariş fiyatı 10 bin TL olacak ve araç teslimatlarının mayıs ayından itibaren gerçekleşecek. Teslimatların İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacağı açıklandı. Ek olarak Tesla’nın ilk servisi ise İstanbul Merter’de açılacak.





