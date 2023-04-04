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TESLA MODEL Y boyutları ve fiyatı nedir? TESLA MODEL Y ön sipariş nasıl verilir? Türkiye'de satışa çıktı, ön sipariş başladı!

04.04.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, Türkiye satışlarına başlayacağını açıkladı. ABD'li elektrikli araç devi Türkiye'ye ilk olarak Model Y aracıyla giriş yapacak. Aracın boyutu, fiyatı ve ön sipariş ekranı araştırılıyor. Açıklama sonrasında TESLA MODEL Y ile ilgili araştırmalar hızlandı. elektrikli araç devinin Türkiye'de satışa başlaması araba meraklılarında oldukça büyük bir heyecan uyandırdı. Peki TESLA MODEL Y boyutları ve fiyatı nedir? TESLA MODEL Y ön sipariş nasıl verilir? İşte merak edilenler...

TESLA MODEL Y boyutları ve fiyatı nedir? TESLA MODEL Y ön sipariş nasıl verilir? Türkiye'de satışa çıktı, ön sipariş başladı!

Tesla’nın uzun zamandır konuşulan Türkiye lansmanı 3 Nisan’da (dün) gerçekleştirildi. Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer Türkiye’de satışa sunulacak modelleri ve detayları açıkladı. Açıklamayla birlikte elektrikli araç meraklıları TESLA MODEL Y ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte merak edilen TESLA MODEL Y ön sipariş ve fiyat bilgileri...

TESLA MODEL Y BOYUTLARI VE FİYATI NEDİR?

Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “4/4 Türkiye” ifadelerini kullanmış, görselde ise Model Y yer almıştı.

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Haftalık 5 bin üretim kapasitesine ulaşan bu tesisin oluşabilecek talebi karşılayabileceği aktarılıyor. Tesla Model Y Türkiye fiyatı ise 1 milyon 548 bin 732 TL olarak açıklandı. Bu fiyat arkadan itişli 455 km menzile sahip temel versiyon. Model Y Long Range versiyon ise 1 milyon 619 bin 532 TL ile piyasaya adımını atacak. Bu versiyon çift motorlu dört çeker aktarma organına sahip ve menzili 533 km. Model Y Performance versiyonu ise aracın en üst paketi. Bu versiyonun da yine çift motorlu dört çeker aktarma organına sahipken menzili ise 514 km. Tesla Model Y otomobiller fabrikada takılacak BTK onaylı SIM’ler ile internete bağlanabilecek.

TESLA MODEL Y ÖN SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Türkiye’de satışlar sadece online olarak ve kendi resmi internet sitesinden bugün (4 Nisan) başlayacak, tek satılacak model Berlin’de üretilen C-SUV sınıfında yer alan Model Y olacak. İlk olarak tesla.com internet sitesine girmeniz gerekiyor. Ana sayfada Model Y seçimini yaptıktan sonra sağ üst köşeden ülke seçime tıklayıp, Türkiye-Türkçe seçeneğini tıklıyorsunuz. Daha sonra Türkiye fiyatları, opsiyonlar, paketler ve teslim tarihleri karşınıza çıkıyor.

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Ön sipariş fiyatı 10 bin TL olacak ve araç teslimatlarının mayıs ayından itibaren gerçekleşecek. Teslimatların İstanbul Akasya ve Kanyon AVM’de yapılacağı açıklandı. Ek olarak Tesla’nın ilk servisi ise İstanbul Merter’de açılacak.

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Tesla tesla araba fiyatları

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