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Tezgâhlarda ilk kez kendini gösterdi! Tanesi 25 lira

13.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut nihayet tezgâhlarda yerini almaya başladı.Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan tekneler ilk günleri genellikle bol istavrit avlarken, palamut pek görülmemişti. Palamutun tanesi 20-25 lira aralığından satılmaya başlandı.

Tezgâhlarda ilk kez kendini gösterdi! Tanesi 25 lira

Balık av sezonu başlangıcından bu yana ağlarda pek görülmeyen palamut nihayet tezgâhlarda yerini almaya başladı.

TANESİ 25 LİRA

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de kalkmasının ardından Karadeniz’e açılan tekneler ilk günleri genellikle bol istavrit avlarken, palamut pek görülmemişti. Trabzon’da ilk kez bugün tezgâhlarda yerini alan palamudun tanesi 20-25 TL arasında satılırken balıkçılar bundan sonra palamudun daha bol geleceğini ümit ediyor.

Tezgâhlarda daha ziyade istavrit bolluğu yaşanırken Trabzon’da palamudun genellikle Sinop taraflarından geldiği belirtildi.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır, palamudun tanesini 20-25 TL’den sattıklarını ifade ederek “Palamut şu anda az geliyor. Fiyatı 20-25 TL arasında değişiyor. Bundan sonra daha çok gelecek diye tahmin ediyoruz. İlk kez palamut bugün tezgâhlarda yerini aldı. Genellikle Sinop tarafından geliyor. Vatandaş şu anda palamudu pahalı buluyor, ucuz arıyor. İstavrit 12,5-15 TL, mezgit biraz pahalı 40-50 TL, çupra, levrek 40-60 TL arasında. Sezondan umutluyuz” dedi.

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Balıkçı esnaflarından Emin Avcı ise bu sezon palamudun geç geldiğini belirterek ”Şu anda 500 gramlık palamutların tanesini 25 TL’den satıyoruz. Artık palamut gelmeye başladı. Sinop tarafından geliyor. Şu anda balığa talep var bol miktarda istavrit geliyor palamutta gelmeye başladı. Bu sezon çinekop, lüfer de bol olacağını tahmin ediyoruz. İstavrit’in kilosu 15 TL, Çinekop 40 TL civarında, mezgit 40-50 TL, kaya levreği 70 TL. Bu sezon palamut olacak gibi görünüyor hamsi de gelmeye başladı. Palamut ilk kez bu kadar geç geldi. Havalar şu an sıcak deniz soğuk olursa balık daha çok olur” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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