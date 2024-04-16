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The New York Times gram altın için manşetten duyurdu! 200 milyon dolarlık gram altın külçeleri… (16 Nisan Salı güncel çeyrek altın fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.04.2024 07:41
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Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ve Fed faiz beklentileri altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bu kapsamda ons altın fiyatı için artık 2500 dolar beklentileri rahatça dile getiriliyor. Yurt içinde gram altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Risk ortamında güvenli liman altına sığınınanlar sadece Türkler olmadı. ABD’lilerin de her ay 200 milyon değerinde gram altın aldığı öğrenildi. Haberi The New York Times gazetesi manşetten duyurdu. İşte detaylar...

The New York Times gram altın için manşetten duyurdu! 200 milyon dolarlık gram altın külçeleri… (16 Nisan Salı güncel çeyrek altın fiyatları)

İran ile İsrail arasındaki gerginlik küresel piyasaların bir numaralı gündem konusu oldu. Bir süredir kendi rekorunu sürekli yineleyen ons altın fiyatı, jeopolitik risklerden destek almaya devam etti. Ons altın dün sabah cuma günkü kapanışa göre yüzde 1'den fazla artarak, 2 bin 373 doların üzerini test etti. Saat 11.00 itibarıyla 2 bin 352 dolar seviyesinde dengelendi.

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12 Nisan’da 2 bin 432 doları aşarak rekor tazeleyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen satış baskısıyla günü yüzde 1.2 azalışla, 2 bin 344 dolardan tamamlamıştı. Küresel analistler de altın fiyatı için ‘2500 dolar’ı rahatça telaffuz etmeye başladı.

ONS ALTIN (35)

ABD’LİLER DE GRAM ALTINA KOŞTU

Bu gelişmenin ardından The New York Times gazetesi, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana gram altın satmaya başlayan supermarket zinciri Costco’da yığılma yaşandığını manşetten duyurdu. Gazete, perakende zinciri için “Müşteriler altın için akın ediyor” başlığını kullanırken; şu verileri sıraladı:

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“Wells Fargo verilerine göre, Costco ayda 200 milyon dolarlık gram altın külçeleri ve gümüş paralar satıyor. Online satışlar açıldı. 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde Costco'nun e-ticaret satışları, kısmen değerli metallere olan talebin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.”

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“KÜÇÜK YATIRIMCI DA VARLIKLARININ YÜZDE 3-5’İNİ ALTINA YATIRMALI”

Dünya’nın aktardığı haberde ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, değerli metallerin oldukça değişken olabilmesi nedeniyle altın satın alırken dikkatli olunması yönünde çağrıda bulundu. Kurum, yaptığı açıklamada, "Diğer emtialar gibi, talep arttıkça değerli metal fiyatları da artıyor, bu nedenle ekonomik kaygı veya istikrarsızlık yüksek olduğunda, genellikle değerli metallerden kâr eden kişiler satıcılardır" dedi.

GRAM ALTIN (47)

New York Times’a konuşan Blue Chip Daily Trend Report'un Baş Teknik Stratejisti Larry Tentarelli, komisyonun muhtemelen bu uyarıyı bunun garantili bir yatırım olmadığının sinyalini vermek için yaptığını söyledi. Tentarelli, ortalama bir kişinin varlıklarının yüzde 3 ila 5'ini altına yatırmasını tavsiye etti.

ONS ALTIN (21)

16 NİSAN 2024 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Ons altın: 2.386 Dolar
  • Gram altın: 2.560 TL
  • Çeyrek altın: 4.494 TL
  • Cumhuriyet altını: 17.931 TL
  • 22 ayar bilezik: 2.560 TL

ALTIN

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