Faruk Fatih Özer'in CEO'su olduğu Thodex 2 milyar dolarlık vurgun iddiası ile gündemde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Thodex mağdurları arama motorları üzerinden Thodex açılacak mı? Thodex ne zaman açılacak? sorularını araştırıyor. İşte, ayrıntılar...

THODEX NE ZAMAN AÇILACAK?

Thodex şirketi tarafından yapılan açıklamada:

"Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için son zamanlarda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılmış bu çalışmanın ardından tüm sorunların giderileceği Thodex tarafından açıklanmıştı. Şu sıralar Thodex'e girmek isteyen kullanıcılar ise İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.