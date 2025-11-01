FİNANS

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer ölümü nasıl gerçekleşti? Faruk Fatih Özer ne iş yapar?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu. 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinin banyosunda asılı halde bulundu. Peki Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer neden yargılandı? Faruk Fatih Özer, ne zaman yakalandı? İşte Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında detaylar...

Ezgi Sivritepe

Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Özer, Türkiye'ye teslim edildikten sonra yargılama süreci de başlamıştı. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir? Faruk Fatih Özer neden öldü?

İLK KRİPTO PARA ATM'SİNİ KURMUŞTU

Thodex, başta Türkiye olmak üzere Myanmar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Dünyada çok sayıda bulunan Bitcoin ATM'lerinin Türkiye'deki ilk örneği İstanbul Nişantaşı'nda 2018'de hizmete girmişti. Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "ATM ile Bitcoin ve diğer kripto para birimleri alım satım işlemleri kolaylaşacak. Üstelik Türkiye'de bir ilk olacak" demişti.
2 MİLYAR DOLARA YAKIN PARA ÇALMIŞTI

2021 Nisan ayında Thodex, yatırımcılara kısa bir süreliğine kapalı olacağını duyurdu, ancak daha sonra platform tamamen erişilemez hale geldi. Özer, 2 milyar dolara yakın kripto parayla yurt dışına kaçtı.

2023'TE TUTUKLANMIŞTI

Uzun bir arayışın ardından Özer, 2022'de Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilmesi ile Özer, tutuklanmıştı.

İDDİANAMEYE NE YAZILMIŞTI?

Söz konusu iddianamede ise, Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı" nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatılmıştı.

ÜNLÜLER REKLAM KAMPANYALARINDA OYNAMIŞTI!

Thodex'in reklam kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi isimlerle çalışması sosyal medyada olay olmuştu.

FARUK FATİH ÖZER NASIL ÖLDÜ?

Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücresinin banyoda asılı bulundu. Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖZER'İN ÖLÜMÜNDE ÇARŞAF DETAYI...

Gazeteci Ceylan Sever, Özer'in intiharına ilişkin sosyal meyda hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sever, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in intiharına ilişkin; Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik odada kalıyordu. Sabah 08:00 ve akşam 20:00’de gardiyanlar tarafından sayımlar yapılıyor. Akşam 20:00’den sonra yatak çarşafıyla kendini lavabonun kapısına asmış. Sabah sayımında fark edilmiş. Cezaevindeki psikolojik destek biriminden her hükümlü ve tutuklu gibi ara ara destek almış. Tekirdağ Başsavcılığı konuyu araştırıyor"

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
