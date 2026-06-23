Threads yeniden Türkiye’de: Yeni düzenlemeyle o şart kaldırıldı

Türkiye’de faaliyetleri aylardır askıda olan Threads yeniden kullanıma açıldı. Rekabet Kurumu’nun Meta hakkında 2024 yılında aldığı geçici tedbir kararını kaldırmasının ardından platform tekrar erişilebilir hale geldi. Threads’e katılımda Instagram profili zorunluluğu ise Rekabet Kurumu’nun müdahalesiyle sona erdi. Böylece kullanıcıların platforma girişte Instagram hesabı taşıma mecburiyeti ortadan kalkmış oldu.

INSTAGRAM ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKTI

Yeni düzenlemeyle birlikte Threads’e katılımda Instagram hesabı şartı kaldırıldı. Kullanıcılar artık ister mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapabilecek, isterlerse yalnızca telefon numarasıyla bağımsız bir Threads hesabı oluşturabilecek.

VERİ KULLANIMINDA YENİ DÖNEM

Kararın en dikkat çeken yönlerinden biri veri paylaşımı oldu. Instagram’dan bağımsız hesap tercih eden kullanıcıların verilerinin, Meta’nın diğer platformlarındaki bilgilerle birleştirilmeyeceği açıklandı. Böylece kullanıcıların kişisel veri kontrolünün daha güçlü hale geldiği ifade edildi.