THY'de yönetimde görev değişikliği

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yerine Prof. Dr. Murat Şeker, THY Genel Müdürlüğü'ne ise Bilal Ekşi'nin yerine Ahmet Olmuştur getirildi.

THY'de yönetimde görev değişikliği

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirketin kurumsal hedefleri doğrultusunda yapılan atamalarla, yönetim kurulu ve genel müdürlük makamlarında yeni isimler görevlendirildi.

Şirket bünyesinde uzun yıllardır finans, hazine ve yatırımcı ilişkileri gibi kritik alanlarda yöneticilik yapan Prof. Dr. Murat Şeker, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atandı.

Gerçekleştirilen bu yönetim değişikliği kapsamında, Ahmet Olmuştur Türk Hava Yolları Genel Müdürü (CEO) olarak görevlendirildi.

THY YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ BAŞKANI PROF. DR. MURAT ŞEKER

Prof. Dr. Murat Şeker, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu, Sabancı Üniversitesi'nde Ekonomi Yüksek Lisans derecesini ve Minnesota Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktora derecesini aldı.

THY de yönetimde görev değişikliği 1

Kariyerine uluslararası arenada önemli görevlerle devam eden Prof. Dr. Şeker, 2008-2013 yılları arasında Dünya Bankası'nda ekonomist olarak görev yaptı, gelişmekte olan ülkelerde inovasyon, girişimcilik, uluslararası ticaret ve büyüme alanlarında birçok projede yer aldı, politika raporları ve akademik çalışmalar gerçekleştirdi.

2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası'nda Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şeker, bankanın uluslararası finansman faaliyetlerini yönetti, aynı dönemde Ziraat Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Ziraat Sigorta'da yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

Temmuz 2016'da THY Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Şeker finansman, hazine operasyonları, muhasebe, satın alma ve yatırımcı ilişkileri gibi kritik alanların yönetimini üstlendi. Mart 2021 itibarıyla THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyeliği görevlerini de yürüten Prof. Dr. Şeker, aynı zamanda Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve SunExpress'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Şeker, 2024 yılından beri Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından kurulan Finansal Danışma Konseyi üyesi ve 2025 yılından beri başkanlığını yürütmektedir. Akademik alanda da aktif çalışmalar yürüten Şeker, 2015-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yarı zamanlı eğitmenlik yapmış olup, Aralık 2025 itibarıyla Profesör ünvanını almıştır.

Prof. Dr. Şeker, evli ve üç çocuk babasıdır.

THY GENEL MÜDÜRÜ AHMET OLMUŞTUR

THY Genel Müdürü olarak atanan Ahmet Olmuştur, 1980 yılında İstanbul'da doğdu.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Olmuştur, İşletme İdaresi (MBA) yüksek lisansını, Long Island University (New York), European Business School (Londra) ve Pôle Universitaire Léonard de Vinci (Paris) iş birliğiyle yürütülen uluslararası program kapsamında aldı.

THY de yönetimde görev değişikliği 2

Olmuştur'un kariyer yolculuğu, 2000 yılında THY Çağrı Merkezi'nde yarı zamanlı olarak başladı. Kurumun en temel temas noktalarından birinde edindiği saha deneyimini yıllar içerisinde üstlendiği görevlerle pekiştiren Olmuştur, THY'nin en üst yönetim pozisyonuna uzanan örnek bir başarı hikayesine imza attı.

THY'de Gelir Yönetimi Başkanlığı bünyesinde Uçuş Analisti olarak görev aldıktan sonra, Genel Dağıtım Sistemleri Müdürü, Gelir Yönetimi ve Fiyatlandırma Müdürü ve Gelir Yönetimi Başkanı gibi kritik görevlerde bulunan Olmuştur, 2014 yılından itibaren Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Olmuştur, 2024 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin ticari faaliyetlerine liderlik etti.

Kariyeri boyunca uçuş ağı planlaması, gelir yönetimi ve fiyatlandırma stratejileri, satış ve pazarlama faaliyetleri, müşteri deneyimi uygulamaları ve Miles&Smiles sadakat programı başta olmak üzere birçok stratejik alanda önemli katkılar sağlayan Olmuştur, SunExpress Havayolları Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve IATA Dağıtım Danışma Konseyi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Ayrıca, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Türkiye Golf Federasyonu, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi gibi önemli kurumlarda aktif görevler üstlenen Olmuştur, evli ve üç çocuk babasıdır.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

