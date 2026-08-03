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THY'den ağustos ayı uçuş rekoru

TÜRK Hava Yolları (THY) 2 Ağustos günü pazar günü AJet ile toplam 325 bin 715 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların en fazla yolcu taşımasını gerçekleştirdiğini duyurdu.

THY'den ağustos ayı uçuş rekoru

THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos ayına yeni rekorlarla başladık. 1 Ağustos günü, 248 bin 922 Türk Hava Yolları yolcusu taşıyarak yeni bir rekora imza attık. Bu operasyonel mükemmeliyeti 2 Ağustos'ta da sürdürerek; 248 bin 318'i Türk Hava Yolları ve 104 bin 397'si AJet olmak üzere toplam 352 bin 715 yolcuyla bir rekor daha kırdık. Aynı gün bin 388'i Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen uçuşlar ile AJet operasyonları dahil toplam bin 970 sefer gerçekleştirdik. Turkish Cargo operasyonlarının da bu tabloya eklenmesiyle toplam 2 bin 34 sefer ile tüm zamanların en yüksek günlük sefer sayısına ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık."
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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