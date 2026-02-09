FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

THY'den dev kampanya! Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat

"Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları, yeni bir kampanyasını duyurdu. Sınırlı sayıda bilet için geçerli olacak kampanya ile vizesiz Avrupa destinasyonlarına indirimli fiyatlarla uçma imkanı sunuluyor.

THY'den dev kampanya! Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat

Türk Hava Yolları'ndan yeni bir kampanya! Havayolu devi, vizesiz Avrupa destinasyonlarına indirimli fiyatlarla uçma imkanı sunduğunu duyurdu. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 09 Şubat 2026-19 Şubat 2026 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 24 Mart 2026-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gidiş-dönüş Üsküp, Priştine'ye 109 USD; Moldova, Saraybosna, Tiran'a 129 USD; Podgorica, Tivat'a 159 USD; Belgrad'a 189 USD'den başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edeceği kaydedildi.

THY den dev kampanya! Vizesiz Avrupa seyahatleri için özel fiyat 1

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

24 MART-25 HAZİRAN ARASI GEÇERLİ OLACAK!

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran’a 129, Podgorica ve Tivat’a 159, Belgrad’a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamındaki biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında satın alınabilecek. Biletlere ilişkin ayrıntılı bilgi "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden alınabiliyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın ne kadar? Altın kaç TL? 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatlarıAltın ne kadar? Altın kaç TL? 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (9 Şubat 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (9 Şubat 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Vize Avrupa thy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, ölü bulundu

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

Dünya Epstein sapkınlığını konuşurken Kocaeli’de mide bulandıran olay

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

CANLI | Beşiktaş - Corendon Alanyaspor maç anlatımı!

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

Fenomen dizi iptal edildi! Oyunculara şok...

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

En düşük emekli maaşı son buluyor! AK Parti çalışmalara başladı

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

TMSF 7 şirketi satışa çıkardı! Aralarında Maydonoz Döner de var: Dudak uçuklatan meblağ

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.