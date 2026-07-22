THY'den Miles&Smiles üyelerine 2 kat statü mili kampanyası

Türk Hava Yolları'nın (THY) tatil markası Turkish Airlines Holidays, Miles&Smiles üyelerine yönelik yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Kampanya kapsamında uygun rezervasyon yapan üyeler, gerçekleştirecekleri uçuşlarda 2 kat statü mili kazanma imkanına sahip olacak.

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ağustos tarihine kadar www.turkishairlinesholidays.com üzerinden yapılacak tatil paketi (uçak+otel) ve çoklu uçuş (multi-city) rezervasyonları kampanyaya dahil edilecek. Classic, Classic Plus, Elite ve Elite Plus seviyelerindeki tüm Miles&Smiles üyeleri, bu rezervasyonlar kapsamında gerçekleştirecekleri uçuşlardan 2 kat statü mili elde edebilecek.

KAMPANYA 31 ARALIK'A KADARKİ SEYAHATLERİ KAPSIYOR

Kampanya kapsamında yapılan rezervasyonlarla 31 Aralık tarihine kadar gerçekleştirilecek seyahatlerde avantajlardan yararlanılabilecek. Böylece misafirler hem tatil planlarını avantajlı koşullarla oluşturabilecek hem de Miles&Smiles üyelik statülerini daha hızlı yükseltme fırsatı yakalayabilecek.

Turkish Airlines Holidays, statü mili avantajının yanı sıra farklı ayrıcalıkları da kullanıcılarına sunuyor. Buna göre rezervasyonlar, seyahat tarihine 30 gün kalana kadar ücretsiz iptal veya değişiklik hakkıyla esnek şekilde planlanabilecek.

İNDİRİM, TAKSİT VE EK MİL FIRSATI

Kampanya kapsamında yurt içi otel ve tatil paketi (uçak+otel) rezervasyonlarında 6 taksit imkanı sağlanıyor. Ayrıca her 10 bin liralık harcamaya 600 mil kazanma fırsatı da sunuluyor.

Öte yandan Classic Plus, Elite ve Elite Plus üyeleri ise yalnızca otel ve tatil paketi (uçak+otel) rezervasyonlarında geçerli olmak üzere yüzde 5 indirim veya her 10 bin lira harcamaya 1000 mil kazanma seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.

KAMPANYA DETAYLARI AÇIKLANDI

Kampanyaya ilişkin tüm şartlar ve ayrıntılı bilgiler www.turkishairlinesholidays.com adresi üzerinden incelenebiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır