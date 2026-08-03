THY'den tüm zamanların yolcu ve uçuş rekoru

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos'ta 248 bin 922 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, günlük yolcu sayısında yeni rekora imza attı.

THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos ayına yeni rekorlarla başladık. 1 Ağustos günü, 248 bin 922 Türk Hava Yolları yolcusu taşıyarak yeni bir rekora imza attık. Bu operasyonel mükemmeliyeti 2 Ağustos'ta da sürdürerek; 248 bin 318'i Türk Hava Yolları ve 104 bin 397'si AJet olmak üzere toplam 352 bin 715 yolcuyla bir rekor daha kırdık. Aynı gün bin 388'i Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen uçuşlar ile AJet operasyonları dahil toplam bin 970 sefer gerçekleştirdik. Turkish Cargo operasyonlarının da bu tabloya eklenmesiyle toplam 2 bin 34 sefer ile tüm zamanların en yüksek günlük sefer sayısına ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık."

Ağustos ayına yeni rekorlarla başladık.



1 Ağustos günü, 248.922 Türk Hava Yolları yolcusu taşıyarak yeni bir rekora imza attık.



Bu operasyonel mükemmeliyeti 2 Ağustos'ta da sürdürerek; 248.318'i Türk Hava Yolları ve 104.397'si AJet olmak üzere toplam 352.715 yolcuyla bir rekor… pic.twitter.com/YLMkD2jZPT — Türk Hava Yolları (@TK_TR) August 3, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır