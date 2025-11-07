THY'den üçüncü çeyrekte 1,1 milyar dolar kar

THY, 2025 yılı üçüncü ceyrek rakamlarını açıkladı. Rakamlara göre havayolu şirketi 2025 yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirler yıllık bazda yüzde 4,9 artarak yaklaşık 7 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında ise toplam gelirler 17,8 milyar doları aştı.

Üçüncü çeyrek esas faaliyet karı 1,1 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Böylece Ocak-Eylül 2025 dönemi esas faaliyet karı 1,7 milyar dolara ulaşmış oldu. Konsolide varlıklar 43,2 milyar dolar olurken, tüm iştirakleri ile birlikte toplam istihdam 101 binin üzerine çıktı. Böylece, dolaylı etkiler de dahil edildiğinde yılın ilk 9 ayında ortaklıkların Türkiye ekonomisine katkısı 46 milyar dolar düzeyine ulaştı.

2033 hedefleri kapsamında yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten havayolu şirketi, yatırımların yılın ilk 9 ayındaki değeri 3,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

27,2 MİLYON YOLCU

2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, küresel ölçekte olağandışı gelişmelerin yaşandığı bu dönemde büyümesine kesintisiz devam etti. Ticaret savaşlarının getirdiği belirsizlikler ve sektörde yaşanan motor problemlerine rağmen, ortaklık tarihindeki en yüksek 3. çeyrek yolcu sayısına ulaşarak 27,2 milyon yolcu taşıdı. Son 18 çeyrekte büyümesini aralıksız sürdüren ortaklığı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yolcu kapasitesini bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artırarak pandemi öncesi seviyesinin yüzde 43 üzerine taşıdı.

AIR EUROPA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Havayolu şirketı yılın üçüncü çeyreğinde de ticari iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Dünyanın dört bir yanından birçok hava yolu ile yaptığı codeshare anlaşmalarına ek olarak; ortaklığı İspanya’nın önde gelen hava yollarından Air Europa ile azınlık hisselerinin alınması üzerine anlaşma sağladı. Bu anlaşma ile Türk Hava Yolları, Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılmasına ek olarak İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmakla beraber küresel bağlantı gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

FİLODAKİ UÇAK SAYISI 506 OLDU

2033 yılında 800 uçağı aşan bir filoya sahip olmayı amaçlayan Türk THY, 2025 yılının eylül ayı itibarıyla filosunu yıllık bazda yüzde 8,4 büyüterek uçak sayısını 506’ya çıkarttı. Operasyonel verimliliği, esnekliği ve yolcu konforunu bir üst noktaya taşıyabilmek için 50 adedi kesin, 25 adedi opsiyonlu olmak üzere B787-9/10 ve 100 adedi kesin, 50 adedi opsiyonlu olmak üzere B737-8/10 MAX uçak siparişleri için Boeing ile görüşmelerini tamamladı.

'AMACIMIZ UZUN VADELİ BAŞARI'

2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “2025 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz kar Türk Hava Yolları’nın çeşitlendirilmiş gelir yapısıyla her türlü faaliyet ortamına uyum sağlama yeteneğinin altını bir kez daha çizdi. Türkiye’nin uluslararası arenadaki en değerli markası olarak, 2033 stratejimiz kapsamında büyümemize ve yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız yalnızca karlılık değil, odağımızda her zaman uzun vadeli başarı yer alıyor” dedi.Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır