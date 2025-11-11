THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Türk Hava Yolları'nın rekor kârı sonrası yatırımcılar harekete geçti, aracı kurumlar hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Türk Hava Yolları (THYAO), 2025 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından yatırımcıların odağı haline geldi. Şirket, 56,05 milyar TL net kâr açıklayarak 50,17 milyar TL'lik piyasa beklentisini geride bıraktı. Geçen yılın aynı döneminde 51,54 milyar TL net kâr açıklayan THYAO, bu yıl da büyüme trendini sürdürdüğünü gösterdi. Şirketin net satış gelirleri 282,78 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 62,53 milyar TL oldu. Piyasalar, net satışlar için 282,20 milyar TL, FAVÖK için ise 72,16 milyar TL beklentisi içerisindeydi. Yılın ilk 9 ayında ise THY'nin net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 81,06 milyar TL olarak gerçekleşti. Ancak şirket, net satışlarını yıllık bazda %25 artırarak 690,82 milyar TL'lik satış geliri elde etmeyi başardı. Brüt kâr ilk 9 ayda %6 artışla 118,68 milyar TL'ye ulaşırken, esas faaliyet kârı %3'lük artışla 67,70 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise %9 artarak 118,77 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bilanço açıklamasının ardından aracı kurumlar ve bankalar, THY hisseleri için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. İnfo Yatırım, THY hisseleri için 495 TL hedef fiyatını korurken, “endeks üstü getiri” tavsiyesini yineledi. Analistler, şirketin beklentilerin üzerinde net kâr açıklamasının olumlu olduğunu belirtirken, operasyonel kârlılıktaki zayıflamanın sürdüğüne dikkat çekti. Diğer aracı kurumların da benzer şekilde hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiği ve alım tavsiyelerini koruduğu gözlemlendi. Borsa uzmanları, THY'nin güçlü bilançosu, artan yolcu trafiği ve başarılı maliyet yönetimi sayesinde önümüzdeki dönemde de olumlu performansını sürdüreceğini öngörüyor. Ancak küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, THY'nin performansı üzerinde etkili olabilecek faktörler olarak değerlendiriliyor.

Türk Hava Yolları'nın 3. çeyrek bilançosu, şirketin başarılı performansını bir kez daha teyit etti. Beklentileri aşan kâr rakamları ve aracı kurumların olumlu değerlendirmeleri, THY hisselerine olan ilgiyi artırdı. Ancak yatırımcıların, operasyonel kârlılıktaki sınırlı gerilemeyi ve küresel ekonomik riskleri de göz önünde bulundurarak dikkatli olmaları gerekiyor. THY, havacılık sektöründeki rekabetçi ortamda büyüme potansiyelini korurken, yatırımcılar için uzun vadeli bir yatırım fırsatı sunmaya devam ediyor.