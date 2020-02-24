FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THY, İran seferlerini iptal etti

THY, İran seferlerini iptal etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 14:58 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, Korona virüsü nedeniyle İran’a yaptığı bazı seferleri iptal etti. Tahran uçuşlarını ise günde iki sefere indirdi.

THY, İran seferlerini iptal etti

Edinilen bilgiye göre, İran’da yaşanan Korona virüs nedeniyle bu ülkeye yapılan seferlerin tek taraflı durdurulmasının ardından Türk Hava Yolları da bazı seferlerini durdurdu. Türk Hava Yolları İran’a yaptığı İsvahan, Meşet, Şiraz seferlerini iptal ederken, Tahran uçuşlarında günde 2’ye indirdi.

İran’da kalan Türk vatandaşlarını getirecek

Türk Hava Yolları İran’da sadece Tahran’a uçacak. Türkiye’ den Tahran’a yolcu götürecek olan Türk Hava Yolları’nın, dönüşte ise sadece İran’da kalan Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getireceği öğrenildi.

KAYNAK:İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Mart ayında e-ticarete doyacağızMart ayında e-ticarete doyacağız
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Yolları, korona virüs, iran,

En Çok Okunan Haberler

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Benzin fiyatlarına zam yolda

Benzin fiyatlarına zam yolda

Sezonu geldi, ilgi arttı

Sezonu geldi, ilgi arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

2 ay önce kurdu, 5 ülkeden teklif aldı

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite mezunlarına kamuda staj imkanı geliyor

Üniversite mezunlarına kamuda staj imkanı geliyor

Mart ayında e-ticarete doyacağız

Mart ayında e-ticarete doyacağız

Yeni dönem başlıyor! Döner satışında 'hijyen ve güvenilirlik' sertifikası geliyor

Yeni dönem başlıyor! Artık kimlikli oluyor

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı

Anadolujet, 1 dolara yurt dışına uçuracak

Ünlü iş insanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.