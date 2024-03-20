FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. THY, KAP'a duyurdu: 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde mutlu son: Yüzde 64'lük zamda el sıkıştılar

THY, KAP'a duyurdu: 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde mutlu son: Yüzde 64'lük zamda el sıkıştılar

20.03.2024 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile 2 yılı kapsayan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalandığını duyurdu.

THY, KAP'a duyurdu: 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde mutlu son: Yüzde 64'lük zamda el sıkıştılar

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, imzalanan sözleşme kapsamında 2024 yılının ilk altı aylık dönemi için personel ücretlerine yüzde 64 artış yapılacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci altı ayı için Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 indeks sayısına göre hesaplanan değişim oranına ilave olarak değişim oranının yüzde 10'u kadar, 2025 yılının ilk altı ayı ve ikinci altı ayı için ilgili dönemlerin indeks sayıları üzerine sırasıyla hesaplanan değişim oranının yüzde 10'u kadar ilave edilerek ücret artışı yapılması hususunda mutabakata varılmıştır."

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Yoğun geçen ve zaman zaman tıkanan görüşmelerin her iki tarafın menfaatleri esas alınarak çözüme kavuşturulmasındaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a, Türk-İş Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay’a ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa güne yatay başladıBorsa güne yatay başladı
Emeklilere zam mı geliyor? AK Partili isim açıkladı: "Cumhurbaşkanımız emekliler için iyileştirme yapacak"Emeklilere zam mı geliyor? AK Partili isim açıkladı: "Cumhurbaşkanımız emekliler için iyileştirme yapacak"
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildiKüresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Anahtar Kelimeler:
thy
En Çok Okunan Haberler
Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş

Çocuklara yıllarca cinsel istismarda bulunup videoya kaydetmiş

Murat Kurum canlı yayında isyan etti! İmamoğlu'nun davetine yanıt

Murat Kurum canlı yayında isyan etti! İmamoğlu'nun davetine yanıt

Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar!

Aylık 200 bin TL maaş alıp, çakarlı araçlarla geziyorlar!

Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat!

Altın fiyatlarında saat 21.30’a dikkat!

Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu

Banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu

Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Konutta yeni trend! Vatandaşın ilgisi oraya kaydı: Fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.