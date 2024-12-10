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THY'nin 11 aylık dönemde yolcu sayısı 78 milyona çıktı

10.12.2024 15:54
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THY, Kasım 2024'e ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Buna göre, THY toplam yolcu sayısı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 78,7 milyona ulaştı.

THY'nin 11 aylık dönemde yolcu sayısı 78 milyona çıktı

THY, Kasım 2024'e ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Buna göre, Ocak-Kasım 2023 döneminde 77,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 1,9 artarak 78,7 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2023 döneminde 27,2 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9 artışla 28,8 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı yılın 11 ayında 0,5 puan azalarak yüzde 82,3 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,5 oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Ocak-Kasım 2023'te 215,1 milyarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,2 yükselerek 232,8 milyar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2023'te 1,5 milyon ton olan taşınan kargo ve posta hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,1 artarak 1,8 milyon tona ulaştı. Bu yılın kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 489 oldu.
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KASIM AYINDA 6,5 MİLYONA YAKLAŞTI

Kasım 2023 döneminde 6 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,3 artarak 6,5 milyon olarak gerçekleşti.

Geçen yıl kasımda 2,2 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,3 artarak 2,3 milyona ulaştı.

Şirketin, yolcu doluluk oranı kasımda, 2023'ün aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,7, yurt içi doluluk oranı yüzde 83,5 oldu.

Kasım 2023'te 18,2 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı ayında yüzde 10,7 artarak 20,2 milyara ulaştı.

Taşınan kargo posta miktarı, geçen yıl kasımda 154,1 bin tonken, 2024 Kasım'da yüzde 7,9 artarak 166,2 bin ton olarak kaydedildi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
KAP thy
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