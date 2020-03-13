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THY ve Pegasus 9 Avrupa ülkesine uçuşları durdurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 20:34 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın 9 Avrupa ülkesine uçuşların durdurulacağını açıklamasının ardından THY ve Pegasus Havayolları'ndan konuya ilişkin açıklamalar geldi.

THY ve Pegasus 9 Avrupa ülkesine uçuşları durdurdu

Türk Hava Yoları(THY), koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine 17 Nisan tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

THY'den konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Son dönemde Avrupa kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bu kıtada yer alan Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda ülkelerine düzenlediğimiz uçuşlarımız 17 Nisan tarihine kadar durdurulmuştur. Misafirlerinin seyahat güvenliğini daima ön planda tutan Türk Hava Yolları olarak süreci tüm uluslararası havacılık ve sağlık otoriteleri ile iş birliği içerisinde takip etmeye ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır."

PEGASUS HAVAYOLLARI, 9 ÜLKEYE UÇUŞLARINI DURDURDU

Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesine uçuşlarını 17 Nisan tarihine kadar durdurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili Pegasus Havayolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda; Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç, Danimarka ve Avusturya'ya uçuş kısıtlaması getirilmiştir. İlgili ülkelere tüm uçuşlarımız 14 Mart 2020 sabah 08.00'den, 17 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur. Bu çerçevede iptal ve iade işlemlerinizle ilgili endişe etmeyiniz, web sitemizden ve resmi sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen saatlerde yapacağımız duyurumuzu bekleyiniz" İfadeleri yer aldı.

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THY, koronavirüs, Pegasus,

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