Ticaret Bakanı: 2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu yakaladık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde, "2023 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"nda kaçakçılık verilerini açıkladı. Bolat, "Bu yıl 2022'ye göre yüzde 93 değer artışıyla 23 milyar 74 milyon liralık uyuşturucu madde ve kaçak ticari eşya yakalamasına imza attık." dedi.

Bakan Bolat, "2023'te yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1,2 milyon litre akaryakıt, 1,4 milyar lira değerinde 1302 araç, yaklaşık 3,2 milyar lira değerinde elektronik eşya yakaladık." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

(AA)





