Ticaret Bakanı Bolat: 'Hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak'

Geçen yıl Türkiye'nin en çok hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketlerinin ödüllendirildiği 7. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlendi.

Bugün 20 kategoride birinci, ikinci ve üçüncüler olmak üzere toplamda 60 ihracat şampiyonuna ödül vereceklerini dile getiren Bolat, ilk üçe giremeyip de hizmetler ihracatında gayret gösteren ve ülkeye döviz kazandıran tüm şirketlere teşekkür etti.

Bolat, ihracata ilişkin 2025 yılının değerlendirmesinin yapılacağı ve yeni yıl hedeflerinin paylaşılacağı toplantının 3 Ocak 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını söyledi.

Küresel ekonomide yaşanan olumsuzlukları, ticaret savaşlarını, artırılan gümrük vergilerinin, ülkeler tarafından konulan ticaret engellerini ve kısıtlamaları hatırlatan Bolat, bu zorlu süreçleri yoğun mücadelelerle geçirdiklerini ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini anlattı.

Bolat, son dönemde katıldıkları etkinliklerden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın Fas ile Ticaret ve Yatırım Forumu gerçekleştireceğiz. İstanbul'a büyük bir heyet geliyor. Dün Suudi Arabistan heyetiyle geniş katılımla iş forumu gerçekleştirdik. Yoğun temaslarımız devam ediyor. Haftaya salı günü Gelişen Sekiz Ülke (D8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret Bakanları Zirvesi Kahire'de yapılacak. Ardından ABD ile yürüttüğümüz görüşmeler devam ediyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve şu anda aramızda var olan bazı sıkıntılı konuların çözümlenmesi konusundaki temaslar ve görüşmeler devam ediyor. Yani kuzey, güney, doğu, batı 200'ü aşkın ülke ile yoğun müzakere maratonu içindeyiz."

Bolat, bu çalışmalarla Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatını artırmayı, dış ticaret açığını makul rakamlara çekmeyi, cari işlemler açığı ve dış ödemeler dengesi tarafında yılı makul rakamlarda bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

"FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Bakan Bolat, 2025'in üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ve olumlu yönde ilerleyen bir yıl olduğunu belirterek, Türkiye'nin yaklaşık 17 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacağını söyledi.

Bolat, "Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mal ve hizmetler ihracatında 390 milyar dolarlık hedefi aşacaklarını vurgulayan Bolat, hizmetler sektörünün gayrisafi milli hasılada ve istihdamda çok önemli yeri olduğunu bildirdi.

Bolat, "Hizmetler sektörünün bizim açımızdan öneminin bir tanesi sağladığı çok büyük ve milyonlarca istihdam. İkincisi bu yıl 121 milyar doları aşacak bir döviz geliri. Üçüncüsü de Türkiyemize yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazla sağlaması." dedi.

"TÜRKİYE HİZMETLER TİCARETİNDE FAZLA SAĞLAYAN 5'İNCİ ÜLKE"

Ticaret Bakanı Bolat, küresel hizmet ihracatında yaşanan hızlı artıştan bahsederek, Türkiye'nin de bu artıştan pay aldığını, Kovid-19 döneminde 39 milyar dolara kadar düşen hizmetler ihracatının 2024'te 117 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin hizmetler sektöründe 62 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğine işaret eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5'inci sıraya yükseltiyor hizmetler dengesi fazlasında. Aynı zamanda da dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemler dengemizde iyi bir tablo oluşmasını sağlıyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak. Tolere dilebilir, makul bir denge olarak nitelendirmek mümkündür. Gönül ister ki cari işlemler fazlamız olsun. Onun için de hep birlikte sizlerle mücadele ediyoruz. Biz bunları sayısı 5 bin 743'e ulaşan Hizmet İhracatçıları Birliği üyeleriyle sağlıyoruz."

"DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE DİZİLERİMİZ, FİLMLERİMİZ SEYREDİLİYOR"

Bakan Bolat, hizmetler sektörünün istihdamdaki payının yüzde 65, istihdam sayısının ise 21 milyon olduğunu belirterek, milli gelirdeki payının yüzde 60'a yaklaştığını bildirdi.

Lojistik sektörünün milli gelirdeki payının 100 milyar dolar olduğunu dile getiren Bolat, şu bilgileri verdi:

"Keza turizm altın yumurtlayan tavuk misali. O da geçen yıl 61 milyar dolar döviz kazandırdı. Onun da istihdamda iki milyonun üzerinde payı var. Sağlık turizminde 1,6 milyon yabancı hasta geliyor, 3 milyar dolar gelir. Eğitim turizminde 350 bin civarında uluslararası öğrenci, 3 milyar dolar gelir var. Fuarcılık çok iyi gidiyor. Danışmanlık, fuarcılık gibi sektörlerde 7 milyar dolar döviz geliri var. Bilişim, yazılım, oyun sektörü çok iyi gidiyor. Geçen yıl 5,3 milyar dolar gelirle kapattılar. Yabancı ülkelerde Türk çizgi filmlerini seyretmek mümkün artık. Hem de çoğu zaman Türkçe veriliyor. Altyazıyla yayınlandığını gözümle gördüm. Dünyanın birçok ülkesinde dizilerimiz, filmlerimiz seyrediliyor. Dünya çocukları, dünya gençleri Türk filmleriyle büyüyorlar."

Bolat, Güney Kutbu'na en yakın ülkenin Şili olduğunu ifade ederek, bu ülkede günde 24 tane Türk dizisinin yayınlandığını, bunu bizzat Şili Dışişleri Bakanı'nın (Alberto van Klaveren) kendisine söylediğini anlattı.

"İHRACAT DESTEKLERİ İÇİN İLAVE TALEBİMİZ OLDU"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin dizileri, hastaneleri, doktorları, gastronomisi, makineleri, savunma sanayisi, otomobilleri, tekstili, deri ürünleri, ipliği, inşaat malzemeleri ve müteahhitliğiyle çok başarılı olduğunu belirterek, Suudi Arabistan, Portekiz gibi çok sayıda ülkenin yeni yatırım projelerinde daha fazla işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Dün 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Suudi Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) arasında helal alanında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı (MoU) imzalandığını anımsatan Bolat, Türkiye'nin kaliteli ürünlerinin ve hizmetlerinin dünya çapında daha da yaygınlaşması için yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Bolat, tüm bunları yaparken ihracatçılara önemli destekler sunduklarını kaydederek, "Sizinle aynı takımın oyuncuları konumunda birlikte etle tırnak gibi ayrılmadan çalışıyoruz. Sürekli irtibat ve koordinasyon halinde çalışıyoruz. Bu yıl bütçemizden ihracat desteklerinde 33 milyar lira mal ve hizmet ihracatçılarına tahsisat yaptık. İlave talebimiz oldu, aldığımız takdirde tahakkuk etmiş hak edişler için de ödemeleri yapacağız." diye konuştu.

Reeskont kredilerinin maliyetinde yaşanan düşüşten bahseden Bolat, ihracatçılara sunulan diğer desteklere ilişkin örnekler verdi.

Bolar, bu yıl hizmet ihracat desteklerinde yenilikler yaptıklarını ve süreçleri sadeleştirdiklerini kaydederek, alımları kolaylaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler tarafından geçen yıl en çok hizmet ihracatı gerçekleştiren şirketlere ödülleri verildi.Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır