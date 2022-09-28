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Ticaret Bakanı Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyüğü…

28.09.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş iki ayrı operasyon ile bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Akaryakıt kaçakçılığında ise özel ekiplerin 39 milyar lira değerinde sahte fatura tespit edildiğini, Nisan ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda 27 milyar TL’lik kamu zararının oluşmasının engellendiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş duyurdu: Bugüne kadarki en büyüğü…

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdiklerini açıkladı. 2022 yılı başından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde, 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasalın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Bakan Muş, “Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapımızda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilo sıvı metamfetamin yakalayarak bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik. 2 ton 91 kiloluk captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı captagonu ele geçirdik” ifadelerini kullandı.

27 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI ENGELLENDİ

Akaryakıt kaçakçılarına da göz açtırılmadığının altını çizen Bakan Muş, “Akaryakıt Özel Ekibimizin yoğun ve titiz çalışmaları sayesinde kurulduğu günden bu yana 14 milyar TL değerinde kamu zararını ortaya çıkardık ve düzenlenen 39 milyar TL değerinde sahte faturayı tespit ettik. 7318 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2021 yılının Nisan ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucunda 27 milyar TL’lik kamu zararının oluşmasını engelledik” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
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