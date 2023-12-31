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Ticaret Bakanı'ndan 2024 mesajı: Dış ticaret dengemizdeki fark, kalıcı olarak daha da kapanacak

31.12.2023 17:49 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni yıl mesajında "Dış ticaret dengemizdeki fark, kalıcı olarak daha da kapanacak." değerlendirmesini yaptı. Bolat, "Kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin her türü ile haklı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı'ndan 2024 mesajı: Dış ticaret dengemizdeki fark, kalıcı olarak daha da kapanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024'te dış ticaret dengesindeki farkın kalıcı olarak daha da kapanacağını belirterek, mal ve hizmetler alanında faaliyet yürüten ihracatçıların yanında olacaklarını dile getirdi. Bolat, "Etkili ve hızlı bir gümrük rejimi için, gümrük sistemlerimizin modernizasyonu ve dijitalleşme çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bolat, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Bolat, vatandaşın refahını ve Türkiye'nin ihracatını artırmak, iç ticarette zaman zaman oluşan haksız ticari uygulamaları engellemek, fiyatlarda dengeleri sağlamak ve yasa dışı ticaretle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirdikleri yoğun çalışmaları 2024'te de kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

"KAÇAKÇILIK VE YASA DIŞI TİCARETİN HER TÜRÜ İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Yeni yılda ihracat artışının, kararlı ivmesine devam edeceğine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"2024'te dış ticaret dengemizdeki fark, kalıcı olarak daha da kapanacak. Mal ve hizmetler ihracatçılarımızın bütün gücümüzle yanlarında olacağız. Başta komşu ülkeler, Uzak Ülkeler Stratejimiz ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejimiz kapsamındaki faaliyetlerimiz artırılacak. Geleneksel ticaret ortağımız olan Avrupa pazarındaki payımız, Türk dünyası devletleri ve Afrika ülkeleriyle olan dış ticaret ve yatırım ilişkilerimiz daha da geliştirilecek. İç ticarette meydana gelen haksız fiyatlamaların önüne geçilecek. Etkili ve hızlı bir gümrük rejimi için, gümrük sistemlerimizin modernizasyonu ve dijitalleşme çalışmalarımız devam edecek. Kaçakçılık ve yasa dışı ticaretin her türü ile haklı mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir."

Bolat, "2024 yılının ülkemize ve aziz halkımıza hayırlar, sağlık, esenlik ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.**

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Anahtar Kelimeler:
ticaret ömer bolat
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